Vendite in Italia: male Xiaomi, continua il boom di Motorola e Realme

Tornano a sorridere i produttori nel 2024, annata che si sta rivelando più positiva per le vendite di smartphone, ma come stanno andando in Italia? Ce lo dice il centro di ricerca e analisi Canalys, che ha stilato l’abituale classifica relativa al Q2 2024, lo scorso trimestre che si è nuovamente concluso in maniera positiva per alcuni brand cinesi, meno per altri.

Canalys ci mostra l’andamento della vendita di smartphone in Italia nel Q2 2024

Espandendo la visione al mondo intero, sappiamo che l’industria telefonica ha registrato una crescita del +12%, che però non sempre riflette lo stato di salute di tutte le nazioni. Resta il fatto che in molte c’è una costante, ovvero che Samsung è spesso in prima posizione: questo vale anche per l’Italia, dove l’azienda sud-coreana mantiene lo status quo col 33% del mercato nostrano e una crescita del +13%. Parte del merito va alla serie Galaxy S24, le cui vendite hanno risollevato la fascia alta di Samsung, anche se i modelli di fascia medio/bassa rimangono i più acquistati.

Meno entusiasmante è la posizione di Apple, che siede ancora in seconda posizione al 19% ma al netto di uno 0% nella crescita annuale rispetto al Q2 2023. La vera sorpresa è sul gradino più basso del podio, che viene preso dal marchio Motorola di Lenovo, a fronte di una quota del 12% e una crescita del +26%. Il dato più imponente è quello relativo a Realme, con un +112% che la riporta in quarta posizione col 9% del mercato.

La risalita di Motorola e Realme va ai danni della diretta rivale Xiaomi, che esce dalla top 5 a causa di un calo del -38% che la porta all’8% quando nel Q1 2024 possedeva il 14% delle vendite italiane.

