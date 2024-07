Crescono le vendite di smartphone nel mondo, specie di Xiaomi

Dopo annate decisamente pessimistiche, il mercato degli smartphone si sta progressivamente riprendendo, come dimostrano i numeri registrati nel corso del passato Q2 2024. Nel trimestre che ci siamo lasciati alle spalle, il settore telefonico è riuscito a registrare una crescita del +12% per la terza volta consecutiva, mai così tanto dal 2021, arrivando a toccare quota 288 milioni di unità.

Il mercato Global degli smartphone sta continuando a crescere: ecco i risultati

Come siamo ormai abituati da lungo tempo, al primo posto c’è ancora una volta Samsung, che mantiene la prima posizione al 18%, anche se si nota un calo rispetto al 21% del Q2 2023. La segue la storica rivale Apple al 16%, ma il dato più interessante riguarda il terzo posto, dove c’è Xiaomi al 15%: è il marchio più in crescita di quelli sul podio col +27%.

Le ultime posizioni hanno un certo distacco, perché troviamo al 9% sia Transsion (il marchio che possiede Tecno, Infinix e Itel) che vivo, con quest’ultima che ha ottenuto la leadership in nazioni importantissime quali Cina e India. Nel frattempo, prosegue la crescita degli altri brand come Huawei e Motorola, la prima in Cina, la seconda in occidente; al contempo, brand cinesi come OPPO e Honor si sono concentrati soprattutto in madrepatria, visto l’aumento di concorrenza locale.

Secondo Amber Liu di Canalys, “l’ottimismo continua a crescere nel mercato globale degli smartphone, alimentato da tecnologie innovative come Gen AI e dalla ripresa della domanda dal mercato di massa“. E chi pensava che la next big thing potesse essere quella degli smartphone pieghevoli, sappiate che i numeri ci stanno invece dicendo che il vero boom è quello degli smartphone AI.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le