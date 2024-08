Volete sapere i 10 smartphone più venduti al mondo? Ecco la classifica

Di recente abbiamo avuto modo di analizzare l’andamento dell’industria telefonica tramite i numeri di vendita nel Q2 2024, e adesso arriva il momento di scoprire quali sono stati i 10 smartphone più venduti al mondo. È come al solito grazie ai dati pubblicati dagli analisti di Counterpoint Research, che con la loro profilazione del mercato ci permettono di avere una fotografia dell’andamento dei vari produttori di smartphone.

Ecco i 10 modelli di smartphone più venduti in tutto il mondo nel Q2 2024

Confrontando Q2 2023 e Q2 2024, la prima cosa che si nota è che ancora una volta il podio è interamente occupato da Apple, che nuovamente piazza i suoi melafonini nella top 3 globale. È interessante vedere che, esattamente come nel secondo trimestre dello scorso anno, il tris è composto da iPhone 15, 15 Pro Max e 15 Pro, escluso il modello Plus che si riconferma il meno apprezzato tanto da aver convinto l’azienda a cancellarlo in favore di un modello inedito.

Il fatto che stavolta non ci sia un modello di scorsa generazione fa capire che i consumatori hanno preferito spendere di più ma avere prodotti più avanzati, ma d’altronde conoscevamo già questo trend. Nel caso di Samsung, questa dinamica viene meno, visto che quasi tutte le posizioni occupate lo sono da modelli economici quali Galaxy A05, A15 e A55; l’unica eccezione è di nuovo rappresentata da Galaxy S24 Ultra, sempre all’1,4% delle vendite globali come fu per S23 Ultra.

La crescita annuale che Xiaomi ha vissuto nel Q2 2024 le ha permesso di ritornare nella top 10 dopo due trimestri di assenza. Non cambia la storia per l’azienda cinese: nonostante gli sforzi per rendersi competitiva nella fascia alta, è Redmi 13C ad aver raccolto il maggior numero di incassi, posizionando all’ottavo e superando il flagship sud-coreano grazie ai risultati ottenuti in Asia, Medio Oriente, Africa e Sud America.

