OCCASIONI TV in super sconto: torna il NO IVA MediaWorld sui migliori smart TV!

La promo NO IVA MediaWorld vede protagonisti i migliori TV in circolazione: modelli Ultra HD 4K, TV OLED, soluzioni in 8K, dispositivi con tecnologia QLED e Ambilight. Ci sono tantissimi prodotti in sconto, con televisori dedicati ai palati più fini e dispositivi dal prezzo accessibile, che diventano ancora più ghiotti. LG, Hisense, Samsung, TCL, Panasonic e non solo: grandi brand e smart TV per tutti i gusti e per tutte le tasche. Il NO IVA è valido solo per i possessori della carta MediaWorld Club: si tratta del programma fedeltà dello store, non costa nulla e basta solo registrarsi tramite questo link (l’iscrizione è gratuita).

L’iniziativa durerà fino al 4 agosto: per accedere alla promo basta inserire un televisore nel carrello per ottenere lo sconto al checkout (lo scorporo dell’IVA è pari ad un risparmio del 18,04% applicato sul prezzo di vendita). Segnaliamo che le offerte sono attive su tutti i TV disponibili online, ad esclusione di alcune limitazioni. Per scoprire tutti i prodotti in sconto ed altri dettagli, dai un’occhiata alla pagina dedicata. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

