Porta il cinema ovunque con il mini proiettore BlitzWolf BW-V3, ora a soli 60€!

Torniamo a parlare di proiettori smart, questa volta con una soluzione votata alla portabilità. BW-V3 Mini è il prodotto perfetto per chi punta a portare l’intrattenimento ovunque: basta poco per trasformare qualsiasi luogo in un cinema, per una serata all’insegna del divertimento. BlitzWolf BW-V3 Mini scende di prezzo con codice sconto su Banggood: un’occasione super per un proiettore in formato mini!

Codice sconto BlitzWolf BW-V3 Mini: come risparmiare sull’acquisto del proiettore in formato mini

Crediti: BlitzWolf

Dotato di un corpo compatto e leggero, BlitzWolf BW-V3 Mini è un proiettore LED con una luminosità di 250 ANSI Lumen, risoluzione nativa in HD (ma supporta i contenuti in Full HD) e proiezione fino a 200″. Grazie alla connettività WiFi Dual Band e al Bluetooth 5.0 è possibile collegare il dispositivo ad uno smartphone.

Crediti: BlitzWolf

Il proiettore ultra-compatto BlitzWolf BW-V3 Mini è in offerta su Banggood con un codice sconto dedicato (“BGREUPBWV3“): il prezzo scende a soli 60€, una cifra decisamente ghiotta per un dispositivo compatto e perfetto da portare con sé per una serata cinema. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

