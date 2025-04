Trimui Smart Pro è la retro-console economica per rivivere i grandi giochi del passato

Il periodo a cavallo tra gli anni ottanta e novanta ha segnato un’era indimenticabile per il mondo del gaming: in questa epoca, infatti, abbiamo assistito al rilascio di console e giochi che sono divenuti pietre miliari ed hanno gettato le basi del futuro. Chi vuole rivivere quella magia, di certo non può fare a meno di una retro console portatile come Trimui Smart Pro, ossia un piccolo dispositivo che emula tutti i grandi videogiochi di un tempo.

Trimui Smart Pro: la retro console economica e con Led RGB

Crediti: Trimui

La retro console portatile Trimui Smart Pro è in offerta con coupon “ITCD5” su AliExpress, al prezzo di soli 47,72€ con tanto di spedizione gratuita. Questo piccolo dispositivo con a bordo Linux, ha un peso di soli 229g e presenta un scocca compatta con uno schermo IPS da 4,96″ a risoluzione HD (1280 x 720 pixel), perfetto per eseguire qualunque titolo retro. La chicca di questo terminale, è l’integrazione di anelli led RGB posti intorno agli analogici, che donano un aspetto più accattivante.

Il cuore che anima questo dispositivo è un chipset Allwinner A133P da 1,8 GHz con GPU PowerVr GE8300, accompagnato da 1 GB di RAM LPDDR4X e 8 GB di spazio di archiviazione integrato (espandibile fino a 1TB tramite SD). Supporta il Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2 per connessioni stabili. La console ospita due ingressi USB-C: per la ricarica e per il collegamento di eventuali periferiche. Lato audio, troviamo due altoparlanti stereo, un microfono ed un jack da 3.5mm.

L’autonomia dichiarata di 6 ore, viene fornita da una batteria da 5.000 mAh, ricaricabile tramite il già citato ingresso USB-C. Infine, il supporto al sistema RetroArch favorisce l’esecuzione di più di 26 formati di gioco, tra cui le console PlayStation, le storiche Nintendo e anche i classici cabinati.

