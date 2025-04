Ora è il turno di Motorola Edge 60 e 60 Pro, con specifiche e immagini leak

Dopo il debutto del modello Edge 60 Fusion, ora tocca ad altri due dispositivi della serie. Manca ancora l’ufficialità ma grazie a immagini leak, indiscrezioni sulle specifiche e la certificazione dell’ente cinese TENAA ormai il quadro è abbastanza chiaro: ecco tutto quello che sappiamo finora su Motorola Edge 60 e 60 Pro, molto probabilmente in arrivo a stretto giro.

Motorola Edge 60 e 60 Pro sempre più vicini: tutti i leak finora, tra immagini e specifiche

Il design del nuovo Motorola Edge 60 ricalca quello di Edge 60 Fusion e in realtà varie specifiche sarebbero sovrapposte. Dovremmo ritrovare il Dimensity 7300, alimentato da 5.500 mAh di batteria con ricarica da 68W. Cambierebbe invece il comparto fotografico, qui in veste migliorata: ci sarebbe un sensore principale da 50 MP ed un ultra-grandangolare, in questo caso da 50 MP; in aggiunta dovremmo avere anche un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3X. In base a quanto trapelato migliorerebbe anche la selfie camera, passando dai 32 MP della versione Fusion a 50 MP.

Altra differenza (stavolta visibile) riguarda il display: il modello standard monta un pannello con bordi curvi mentre la variante Fusion è dotato di una soluzione Micro Quad Curved.

Il design di Motorola Edge 60 Pro non sembra molto diverso rispetto a quello del fratello minore, fatta eccezione per il nuovo pulsante posizionato lungo il bordo sinistro (dall’altro lato abbiamo il bilanciere del volume e l’accensione). Probabilmente si tratterà di una soluzione in stile Tasto Azione di Apple, oppure di un pulsante per richiamare le funzionalità Moto AI. Il dispositivo sembra avere lo stesso schermo della versione standard mentre dovremmo avere differenze per il SoC (Dimensity 8350), le batteria e la ricarica (6.000 mAh, 90W). Di seguito trovate le presunte specifiche tecniche di entrambi i telefoni, ovviamente ancora incerte.

Edge 60 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP68/IP69

Display pOLED Curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 10 bit, 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300/7400 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2.5 GHz o 2,6 GHz – Cortex-A78 (7300/7400) 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G615 MP2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

256/512 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 65W

Fotocamera da 50 + 50 + 13 MP (f/???) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 3X

Selfie camera da 50 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, Moto AI

Android 15 con Hello UI

Edge 60 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP68/IP69

Display pOLED Curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 10 bit, 4.500 nit e protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,35 GHz o 2,6 GHz – Cortex-A715 3 x 3,2 GHz – Cortex-A715 4 x 2,2 GHz – Cortex-A510

GPU Mali-G615 MP6

8/12 GB di RAM

256/512 GB di storage non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90W

Fotocamera da 50 + 13 + ?? MP (f/???) con OIS e teleobiettivo con zoom 3X

Selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, Moto AI

Android 15 con Hello UI

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le