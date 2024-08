Trasferisci le chat di WhatsApp da Android ad iPhone in pochi minuti con iCareFone Transfer

Quando acquistiamo un nuovo smartphone c’è sempre la preoccupazione di dover trasferire tutti i dati, soprattutto quelli delle chat, dal precedente dispositivo. I grattacapi arrivano soprattutto se si decide di passare da uno smartphone Android ad un iPhone di Apple, con i backup di WhatsApp che spesso non sono compatibili tra le due piattaforme. Per fortuna, però, ci viene incontro iCareFone Transfer: un pratico software per Windows e Mac che può facilmente trasferire tutti i dati della celebre app di messaggistica istantanea di Meta da uno smartphone all’altro in pochi minuti.

Guida completa al trasferimento di WhatsApp da Android a iPhone con iCarFone Transfer

Tenorshare iCareFone Transfer è un’applicazione in grado di recuperare il backup originale di WhatsApp e renderlo compatibile con le altre piattaforme. Questo significa che, grazie a questo software, non ci saranno più problemi nel passare da Android ad iPhone o viceversa, potendo sempre portare con se le proprie conversarzioni scambiate sull’app di messaggistica, insieme a foto, file e documenti, proprio come fosse un backup originale.

iCareFone Transfer, infatti, funge da ponte tra i due sistemi operativi consentendo di gestire senza incompatibilità i dati da trasferire. Quest’app, compatibile con Android 13 e superiori, con tutti gli iPhone e addirittura con il nuovissimo iOS 18, offre anche un occhio di riguardo per la privacy, mantenendo sempre al sicuro i dati che gli utenti dedicono di trasferire tra gli smartphone. Seguendo la guida che trovate qui sotto, in pochi minuti sarete subito pronti a chattare con i vostri amici anche sul vostro nuovo e scintillante iPhone.

NB: la guida che segue (realizzata in collaborazione con Tenorshare) può essere utilizzata sia per trasferire i dati di WhatsApp da Android ad iPhone, che da iPhone ad Android.

Scarica Tenorshare iCareFone Transfer per Windows o MacOS Avvia Tenorshare iCareFone Transfer e clicca sull’icona di WhatsApp Nella schermata che segue, fate click su “Trasferire”, all’interno del pannello sulla sinistra Collega il telefono Android come “Sorgente” Collega l’iPhone come “Destinazione” Seleziona “Trasferire e unire i dati di WhatsApp” e cliccate su “Trasferire” Eseguite il backup di WhatsApp sul telefono Android, confermando (se richiesto) di essere il proprietario dell’account WhatsApp Selezionate i dati che volete trasferire su iPhone, quindi cliccate su “Continua” Seguite le indicazioni a schermo per completare il trasferimento

Grazie a iCareFone Transfer e questa semplice guida, in pochi minuti potrete passare tutte le conversazioni di WhatsApp da uno smartphone all’altro, senza più preoccuparvi di dover gestire i fastidiosi backup dell’app di messaggistica instantanea di Meta. La facilità d’uso di quest’app la rende perfetta anche per chi è meno avvezzo all’utilizzo dei PC: potete scaricare la versione di prova gratuita di iCareFone Transfer per Windows e macOS, per valutare la compatibilità con il vostro definitivo, mentre elencati qui sotto trovate i prezzi delle licenze per l’applicazione.

Licenza mensile: 24.99€ (Mac) – 19.99€ (Windows)

(Mac) – (Windows) Licenza annuale: 59.99€ (Mac) – 39.99€ (Windows)

(Mac) – (Windows) Licenza a vita: 69.99€ (Mac) – 49.99€ (Windows)

Contenuto realizzato in collaborazione con Tenorshare.

