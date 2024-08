Made by Google 2024: come seguire in diretta l’evento di presentazione dei nuovi Pixel 9

Dopo tanti rumor, indiscrezioni e leak, è finalmente arrivato il giorno della presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Pixel 9 di Google. Il nuovo evento “Made by Google” si terrà nella sede di Mountain View, California, del colosso americano, ma tutti gli appassionati potranno seguirlo anche in streaming online, per essere tra i primi a scoprire le novità che ha in serbo Big G per i suoi dispositivi ma soprattutto per la grande novità del momento: l’intelligenza artificiale.

Segui l’evento Mabe by Google 2024 in diretta streaming oggi alle 19:00!

L’evento, infatti, vedrà protagonisti i nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, ma anche i nuovi accessori come Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 3. L’hardware avrà sicuramente un ruolo di rilievo nell’evento, ma i teaser di Google lasciano apertamente intuire che ci saranno davvero tantissime novità legate all’intelligenza artificiale di Gemini, che proporrà molto probabilmente delle nuove funzionalità inedite per gli smartphone di Big G.

L’appuntamento è fissato per le ore 19.00 del 13 agosto 2024, con l’evento Made by Google 2024 che potrà essere seguito attraverso il player che trovate qui sopra oppure direttamente tramite la pagina ufficiale su YouTube.

