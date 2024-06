In cucina con Xiaomi: anche il CUOCIRISO SMART arriva in Italia!

La compagnia di Lei Jun sta portando sempre più prodotti nel nostro paese e non parliamo soltanto di smartphone, tablet e simili, ma anche di articoli improntati al life style. Accessori, borse, ma anche elettrodomestici come frullatori, friggitrici ad aria e bollitori; insomma ci sono tanti articoli per la cucina e ora arriva l’ennesima novità. Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker è il primo cuociriso del brand ad arrivare in Italia: ecco tutti i dettagli su questo prodotto che non mancherà di stuzzicare gli appassionati, tra caratteristiche, prezzo e dove comprarlo!

Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo cuociriso smart

Crediti: Xiaomi

Quest’oggi è una giornata particolarmente ricca per lo store ufficiale del brand e per i Mi Fan italiani: dopo il primo microonde intelligente di casa Xiaomi, ora tocca al cuociriso della compagnia cinese. Ovviamente gli utenti più smaliziati sanno che questo non è il primissimo prodotto del brand di questa tipologia: nel corso degli anni Xiaomi ha lanciato tanti cuociriso, sia con il suo marchio Mijia che attraverso i brand satelliti di YouPin. Nel caso di Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker abbiamo a che fare con un elettrodomestico realizzato in prima persona dall’azienda, destinato al mercato Global.

Il cuociriso smart di Xiaomi ha tutto l’occorrente per preparare i tuoi piatti preferiti: il dispositivo ha una capienza di ben 3 litri (fino a 10 porzioni di riso per volta) ed è dotato di controlli facili da visualizzare e da utilizzare, posizionati nella parte superiore. Il collegamento smart all’app Xiaomi Home consente di controllare i programmi di cottura direttamente da remoto, impostando il tipo di riso utilizzato, il tempo e la consistenza desiderata.

Il timer con posticipo di 24 ore e la funzione di mantenimento in caldo per 12 ore consente di aver il riso pronto in qualsiasi momento: puoi inserire gli ingredienti appena prima di uscire per andare al lavoro e la cena sarà pronta direttamente al rientro a casa. I sensori di temperatura intelligente monitorano in tempo reale la cottura per evitare che il riso si bruci, mentre lo sfiato del vapore e il coperchio interno sono estraibili (per facilitare la pulizia; infine sono inclusi un cestello per vaporiera, una spatola, un mestolo ed un dosatore.

Dove comprare il cuociriso smart di Xiaomi in Italia (e quanto costa)

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker, il cuoriciso intelligente della casa cinese, è finalmente disponibile all’acquisto in Italia: il prezzo è di 49,9€ e lo trovi nello store ufficiale. Che te ne pare di quest’aggiunta alla gamma di elettrodomestici del brand? Soddisfatto di avere un nuovo gadget da Mi Fan da sfoggiare in cucina? Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

