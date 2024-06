Sony Xperia 1 VII avrà una fotocamera tutta nuova: prime immagini

Un mese fa abbiamo assistito alla presentazione di Sony Xperia 1 VI, ma già si intravede il suo successore, Sony Xperia 1 VII. Con il suo ultimo top di gamma di riferimento, la società nipponica non ha stravolto le carte in tavola, riproponendo una fotocamera molto simile al modello precedente, sia nell’aspetto estetico che nelle specifiche tecniche, mentre con la prossima generazione sono attesi cambiamenti più incisivi.

Un’immagine render svelerebbe come sarà fatta la fotocamera di Sony Xperia 1 VII

In rete è apparsa un’immagine render che immortalerebbe il look posteriore del presunto Sony Xperia 1 VII, anche se la sua attendibilità è tutt’altro che certa vista la fonte non così famosa. Fatta questa doverosa precisazione, il futuro camera phone Xperia avrebbe un differente modulo fotografico, a partire dalla sua estetica. Verrebbe abbandonata la disposizione verticale “a semaforo” in favore di una nuova disposizione dei sensori.

Sulla parte più a sinistra vediamo una sezione interamente dedicata a ospitare il flash LED e il teleobiettivo periscopiale. Il sistema di lenti celerebbe un sensore da 1/2,3″ più grande di quello da 1/3,5″ di Xperia 1 VI, per una lunghezza focale 70-200 mm pari a uno zoom continuo 2,9/8,3x, più estesa rispetto a quella da 85-170 mm (3,5/7,1x) del predecessore.

Nessuna novità per il sensore principale, che rimarrebbe da 1/1,3″, mentre l’ultra-grandangolare salirebbe leggermente da 1/2,55″ a 1/2,3″. Per tutti e tre i sensori, ritroveremmo la tecnologia Exmor T con pixel a transistor a doppio strato, per separare fotodiodo e fototransistor e migliorare luminosità e rumore.

Il leaker prosegue, aggiungendo anche che al contrario di Sony Xperia 1 VII non sarebbe previsto un lancio di Sony Xperia 5 VI, serie che la società starebbe valutando di interrompere a fronte di una possibile scarsa richiesta da parte degli utenti, e questo renderebbe la serie 1 l’unica dedicata agli amanti della fotografia.

