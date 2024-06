Il microonde smart Xiaomi arriva per la prima volta in Italia

Più passa il tempo, più il catalogo italiano di Xiaomi si arricchisce di prodotti di ogni tipo, e adesso è arrivato il turno dello Xiaomi Microwave Oven. L’abbiamo specificato nel titolo, ma i più attenti sapranno bene che è il primo microonde smart dell’azienda cinese a fare il suo esordio anche in Italia, non essendo più limitato a quella Cina dove la quantità di dispositivi domotici Xiaomi è ben più ampia che in occidente per ovvi motivi.

Xiaomi Microwave Oven è il primo microonde ad arrivare in commercio in Italia

Xiaomi Microwave Oven rispetta il linguaggio estetico tipico della compagnia di Lei Jun, fra colorazione bianca e linee pulite e minimal. Frontalmente si nota il pulsante d’apertura e la doppia manopola per la regolazione di potenza e tempi di cottura, per una potenza massima del magnetron di quinta generazione di 700W con cui scaldare un panino o una tazza di latte in 60 secondi. Il piatto girevole rimovibile in vetro ispessito permette di scaldare alimenti e bevande a 360° con riflessione circolare 3D.

Sono disponibili cinque modalità di riscaldamento: bassa, media, medio/alta e alta potenza e defrosting per lo scongelamento. È possibile impostare una tempistica fino a 35 minuti per le preparazioni più lunghe, per una capacità interna di 20 litri. Xiaomi Microwave Oven è disponibile in Italia al prezzo di listino di 69,99€.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

