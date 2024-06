Huawei SUMMER BLACK FRIDAY: arrivano i saldi tech, con sconti fino al 50%!

Tornano le occasioni targate Huawei e visto il periodo, ovviamente è impossibile non pensare all’estate. Quale modo migliore per combattere l’arrivo dell’afa? Lo store ufficiale Huawei ha dato il via alla promozione Summer Black Friday, il momento perfetto per passare all’ecosistema del colosso tech o per rinnovare il tuo fidato notebook o tablet con un modello nuovo di zecca ad un prezzo imbattibile. Tante offerte su una valanga di prodotti differenti, coupon esclusivi e tutta la garanzia della qualità Huawei!

È partita la promo Summer Black Friday: il meglio dell’ecosistema Huawei, in sconto a prezzi irresistibili

Crediti: Huawei

I saldi estivi tech di Huawei ti permettono di mettere le mani su PC, tablet, indossabili e auricolari true wireless, con un risparmio anche fino al 50%. Inoltre con il coupon “AGZSBF10” ricevi un extra sconto del 10%, valido su tutti gli articoli presenti nello store. L’evento Huawei Summer Black Friday 2024 durerà fino al 15 luglio ma nonostante il tempo a disposizione sia tanto, conviene comunque affrettarsi; questo perché le offerte sono disponibili con quantità limitate, ad un prezzo super appetibile! Per conoscere tutte le occasioni di Huawei Store, dai un’occhiata alla pagina ufficiale dedicata alla promo!

Crediti: HUAWEI

Ma quali sono le offerte più interessanti del momento? Ovviamente è impossibile non rifarsi gli occhi con Huawei MateBook D 14 2024, il notebook premium con processore i5 di 12° Gen e 16/512 GB di memorie, in sconto a meno di 600€! Il portatile è in offerta lampo e con il coupon “AGZSBF10” il prezzo scende a soli 584€: un’occasione d’oro per mettere le mani su un terminale ultra-sottile, dotato di un display Fullview in 16:10 con tecnologie Eye Comfort, un’antenna Metaline proprietaria (che permette una connessione stabile fino a 270 m di distanza) e prestazioni stellari in ogni occasione.

MatePad 11.5″ S – Crediti: Huawei

Gli sconti top continuano anche con i tablet del brand: Huawei MatePad 11.5″ S (in versione Professional Edition con tastiera inclusa) scende a 449€ utilizzando il codice “AGZMP30“, con M-Pencil di 3° generazione in regalo. Non poteva mancare Huawei MatePad 11.5″ (6/128 GB, WiFi), a un prezzo davvero imperdibile: se stai cercando un tablet economico ma in grado di offrire performance sempre al top e tante funzionalità utili, allora questo è il dispositivo che fa al caso tuo, soprattutto in promo a 242€ con tastiera inclusa (riscattando il coupon “AGZSBF10“).

Watch Fit 3 – Crediti: Huawei

L’estate è la stagione delle gite fuori porta, delle avventure in montagna e delle escursioni: che tu sia uno sportivo o un amante del relax in spiaggia, avere al polso un compagno in grado di tenere sempre sotto controllo i dati relativi alla salute e capace di sostituirsi al telefono non è di certo un lusso. Serve una prova? Ecco le offerte Huawei dedicate agli smartwatch per lui e per lei, sempre con un occhio al risparmio!

Per il nuovissimo Huawei Watch Fit 3 spetta una menzione speciale. Lo abbiamo visto nella nostra recensione e lo ribadiamo anche adesso: si tratta di uno dei migliori indossabili del momento, specialmente se in offerta a 159€ con le TWS FreeBuds SE 2 in regalo. Bello e stiloso, leggerissimo (solo 26 grammi di peso), dotato di uno schermo ampio e facile da leggere (AMOLED da 1,82″ e fino a 1.500 nit di luminosità); un partner perfetto per l’allenamento, per i più attenti ai parametri legati alla salute e al sonno, ma anche per chi è alla ricerca di un accessorio elegante e pratico.

Pura 70 Ultra – Crediti: Huawei

Di recente Huawei ha presentato al mondo la sua nuova gamma di smartphone premium e il maggiore della famiglia non poteva mancare all’appello. Huawei Pura 70 Ultra viene proposto a 1.499€ con il coupon esclusivo “AGIZPURA99” e un doppio regalo: le TWS FreeBuds Pro 3 e uno smartwatch Watch GT 3 46 mm Black oppure Watch GT 3 42 mm White.

Crediti: Huawei

Infine la nostra panoramica delle migliori occasioni dell’evento Summer Black Friday si conclude con un ennesimo gadget da non lasciarsi scappare. Gli auricolari true wireless Huawei FreeClip sono il primo modello del brand con vestibilità open-ear (qui trovi la nostra recensione). Il design è caratterizzato da uno stile a forma di orecchino con clip-on e tecnologia Smart Wear Detection: un paio di TWS premium nate dall’esigenza di offrire un’esperienza audio al top, ma in un formato che permette di rimanere connessi con ciò che ci circonda. Gli auricolari FreeClip sono in sconto a 161€ (con il codice “AGZSBF10“) e c’è anche un regalo incluso: il fitness tracker Huawei Band 8, un accessorio utile sia per gli sportivi che per gli utenti in cerca di un gadget smart e alla moda.

Offerte in quantità limitata: le occasioni da cogliere al volo

Come anticipato poco sopra, durante il periodo promozionale dei saldi estivi di Huawei sono presenti della offerte in quantità limitata: ecco le migliori occasioni, una serie di prodotti dell’ecosistema del brand proposti a prezzi super convenienti!

