Curiosi della top 10 degli smartphone in Europa? È in mano a 3 marchi

Ce lo aveva già detto il team di Counterpoint Research e adesso lo ribadisce anche quello di Canalys: le vendite di smartphone in Europa stanno risalendo, seppur in maniera timida. Confrontando i numeri dello scorso Q1 2024 con lo stesso trimestre dell’anno precedente, quello che ne viene fuori è che il mercato europeo è cresciuto su base annuale del +2%, per un totale di 33,1 milioni di unità piazzate nelle tasche dei consumatori. Ma quali sono stati i 10 smartphone più venduti nel continente?

Risalgono le vendite di smartphone in Europa, ecco la top 10 del Q1 2024

L’ultima risalita si è iniziata a registrare dal Q2 2023, seppur i livelli pre-pandemici siano ancora lontani dall’essere riafferrati. A guidare questa piccola ripresa del mercato telefonico in Europa c’è ancora una volta Samsung (+2%), che detiene una quota immutata pari al 37% pari a 12,1 milioni di unità vendute. La seguono Apple, che in calo -17% è passata dal 27% al 22%, e Xiaomi, che come la sud-coreana è salita del +2% ma rimanendo comunque al 16%.

La faccenda si fa più interessante uscendo dal podio, dove Motorola e Honor salgono al 6% e 3% con crescite rispettivamente del +73% e +103%, segno di un apprezzamento sempre più considerevole ai danni di marchi come OPPO, Realme e vivo.

Nonostante questi numeri impressionanti, Motorola e Honor sono ancora ben lontane dal potersi posizionare nella classifica dei 10 smartphone più venduti in Europa. Nei primi tre mesi dell’anno, infatti, le posizioni sono state interamente occupate dai primi tre marchi del settore, con in testa iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro e Samsung Galaxy S24 Ultra, tre modelli che sottolineano ancora una volta quanto stiano salendo le vendite di top di gamma.

Ben diverso è il discorso per Xiaomi, i cui due unici modelli che figurano nella classifica sono Redmi 13C e Redmi Note 13 4G, l’ennesima testimonianza che il brand cinese vende molto (più dei primi mesi del 2023) ma fatica a imporsi nella fascia medio/alta del mercato.

