Recensione ECOVACS X8 Omni: il rullo è una SVOLTA

Quando si parla di robot aspirapolvere, in generale, sono sempre molto entusiasta; vuoi perchè ho comprato casa nuova da poco e dovrò, per forza di cose, pensare ad un robot aspirapolvere personale, vuoi perchè comunque le evoluzioni della tecnologia in questo settore corrono molto veloci. Ma c’è sempre un dettaglio importante che, poi, denota il giudizio finale: il prezzo.

Sì, perchè molto spesso questi robot da meno di 500 euro valgono veramente pochissimo, all’atto pratico, e più che un aiutante domestico ci si ritrova un pasticcione che complica la situazione, anzichè darci una mano; nella fascia alta, solitamente, questi problemi raramente si verificano, e questo ECOVACS X8 Omni, fresco fresco di presentazione al CES 2025 di Las Vegas, ne è una prova lampante. Vi dirò di più: ECOVACS si fa pioniera di un sistema molto interessante, ovvero il rullo (che sostituisce i mop rotanti) capace di traslare verso l’esterno. Ve lo racconto più da vicino.

Recensione ECOVACS X8 Omni

Design e Materiali

L’ECOVACS X8 Omni presenta un design moderno ed elegante, che si discosta dalla classica forma a “D” di altri modelli di fascia alta come quelli della stessa ECOVACS oppure di Roborock. Il corpo principale è rotondo, ma soprattutto privo della tradizionale torretta LiDAR superiore, poiché la navigazione e la mappatura avvengono attraverso un avanzato sistema di sensori frontali che consente al robot di mantenere un profilo più basso, e dunque di riuscire a pulire più facilmente sotto mobili o letti con altezza ridotta.

Proprio a proposito di sensori, i nuovi robot della serie X8 Omni (inclusa la versione Pro, con cui le similitudini sono moltissime), includono in primis il sensore TruEdge 2.0 che utilizza una luce strutturata ad alta precisione per scansionare i bordi combinato alla tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni Approach che, grazie ad un sistema di deep learning accuratamente addestrato, permette al robot di riconoscere in modo piuttosto veloce oggetti e ostacoli, al fine di evitarli in modo tempestivo ed evitare le perdite di tempo durante le sessioni di pulizia.

Come al solito quando si parla di Ecovacs, la qualità costruttiva è eccellente, con materiali solidi e ben rifiniti. La scocca è realizzata in plastica resistente, con una finitura altarnata lucida e opaca che conferisce al robot un aspetto premium in tutto e per tutto. Ma è sulla parte inferiore che si concentrano le principali novità: mi riferisco all’innovativo rullo di lavaggio, in parte ispirato ai dispositivi di Tineco, che sostituisce definitivamente i due mop rotanti in funzione di un unico rullo posizionato a “tre quarti” del robot, che è in grado di uscire all’esterno per una decina di centimetri circa e pulire alla perfezione gli angoli (e non solo).

Naturalmente non può mancare anche il braccio laterale estensibile per la raccolta della polvere, così come l’efficace spazzola a spirale a V con doppio layout e tecnologia ZeroTangle 2.0 che offre una raccolta dei capelli o peli di animale altamente efficente e che, nell’utilizzo, non richiede manutenzioni o interventi da parte nostra per blocchi o inceppamenti di alcun tipo.

Parlando della base di ricarica e autosvuotamento, invece, posso dirvi che rispetto gli altri top di gamma in circolazione, finalmente l’ho trovata compatta e ben progettata, nonostante tutte le funzionalità che il produttore ha integrato. Partiamo, prima, da una differenza: il modello PRO e il modello Omni “base” che stiamo analizzando in questa recensione differiscono soprattutto nella base, poichè il più costoso integra un sistema di dosaggio automatico del detergente, che qui invece è assente. A tal proposito, su questo modello il rullo viene lavato fisso con acqua a 75 gradi, ottenendo un consumo energetico più elevato per riscaldare l’acqua, mentre il modello Pro seleziona la temperatura di lavoro tra i 40 e 75 gradi, a seconda del livello di sporco dei rulli, sicuramente più efficiente.

Tralasciando queste differenze, la stazione dell’X8 Omni è, ad oggi, una tra le più interessanti provate sul mercato; oltre a essere compatta e poco invasiva quando installata negli ambienti domestici, integra un sistema di gestione dell’acqua e della polvere molto ben fatto per ridurre al minimo la manutenzione. Le due taniche sono da 4 litri, mentre il sacchetto della polvere è da 3 litri, sufficiente per la pulizia di circa 5 mesi secondo Ecovacs, ma per una stima più realistica non andrei oltre i 3 mesi.

Potenza d’aspirazione e qualità del lavaggio

Tra le specifiche che non passano inosservate di questo nuovo Ecovacs X8 Omni è da menzionare sicuramente la sua potenza di aspirazione notevole, pari a 18.000 Pa, una tra le più alte fino ad ora mai commercializzate a bordo di un robot di questo tipo. Se questo è il suo punto di forza maggiore, per alcuni potrebbe tradursi in un’arma a doppio taglio; considerando la forte potenza del motore installato a bordo, va da sè che la rumorosità del dispositivo sia maggiore e, in alcuni casi, non vi nego che potrebbe anche risultare un po’ fastidioso. Personalmente, con un cane in casa, posso chiudere un occhio sulla rumorosità se poi le prestazioni sono all’altezza delle mie esigenze.

L’X8 Omni offre, comunque, quattro modalità di aspirazione e cinquanta livelli di regolazione dell’acqua, oltre a un sistema di riconoscimento dei tappeti, che solleva automaticamente il rullo fino a 10 mm per evitare di bagnarli durante il lavaggio. E proprio a proposito dei tappeti, se in casa sono presenti, il robot li riconosce, ne evidenzia la forma sulla mappa e può distinguere le modalità di pulizia in solo aspirazione, di tralasciarlo completamente oppure di farci solo un passaggio, o semplicemente di comportarsi allo stesso modo dei pavimenti.

L’altro aspetto chiave della sua efficienza è l’adozione di un rullo lavapavimenti al posto dei tradizionali mop, una tecnologia ispirata ai lavapavimenti professionali e sviluppato in collaborazione con l’azienda Tineco. A differenza dei classici mop rotanti, ho notato che il nuovo sistema di ECOVACS garantisce una pulizia più profonda, poiché viene costantemente inumidito con acqua pulita grazie ai 16 ugelli installati nella parte interna mentre l’acqua sporca viene immediatamente raccolta in un serbatoio dedicato.

Ciò significa che, a differenza dei mop che tendono ad accumulare lo sporco e a ridistribuirlo sul pavimento, il rullo dell’X8 Omni elimina i residui al primo passaggio senza trascinarlo con sè. Grazie all’app, inoltre, è possiible scegliere la tipologia di pavimento per regolare la pressione da esercitare sulla superficie durante il lavaggio, per ottenere un risultato ancor più preciso.

Nei test di pulizia, nei quali come al solito non ci siamo risparmiati, il rullo dell’X8 Omni di ECOVACS ha dimostrato una maggiore efficacia nel rimuovere anche lo sporco più difficile, come macchie di salse (ketchup e maionese, ad esempio) e polvere, rispetto ai mop tradizionali. Sì, perchè la vera differenza risiede proprio in questo dettaglio: mentre i robot con mop devono tornare alla base per sciacquare il panno periodicamente, il sistema con rullo dell’X8 Omni raccoglie direttamente lo sporco senza necessità di interruzioni. Questo si traduce in un lavaggio più efficiente e in una riduzione del rischio di lasciare residui sul pavimento, che era il più grande difetto, soprattutto nei test che solitamente effettuiamo con maionese e simili.

Certo, non è tutto oro quel che luccica, però, poichè il rullo potrebbe risultare meno efficace rispetto ai mop è negli angoli più stretti, dove la sua forma cilindrica, per forza di cose, gli impedisce di pulire negli angoli più stretti; parliamo di finezze, di angoli che anche se lavati a mano potrebbero non essere perfetti, ma è il caso di comparare rispetto al sistema dei mop che attualmente è quello con più quote di mercato. L’altro dettaglio da non sottovalutare è la questione costi: mentre ormai i mop sono ampiamente diffusi e i ricambi sono facilmente reperibili (anche non originali) va da sè che questa soluzione sia quella più sostenibile a lungo termine, visto che al momento il rullo è sostituibile solo con uno originale dal costo di 19 euro.

Applicazione

L’app di Ecovacs, disponibile per Android e iPhone, è condita da un gran numero di funzionalità che rendono il robot, per certi versi, anche divertente da utilizzare e programmare. Una volta configurata l’applicazione con l’apposita mappatura che si effettua in modo automatico subito dopo la prima installazione, operazione tra l’altro molto veloce, è possibile impostare un ordine di pulizia per le stanze o programmare operazioni ricorrenti, oltre a poter creare barriere virtuali temporanee, ideale per evitare che il robot si intrufoli in zone off limits. Onestamente parlando, quella di ECOVACS non è la migliore app in circolazione in ambito robot per diversi motivi, ma di questo ne abbiamo già parlato più volte.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Tuttavia il vero fiore all’occhiello di quest’ultimo arrivato in casa Ecovacs non può che essere l’assistente vocale, YIKO-GPT, e già il nome deve lasciarvi intuire qualcosa in più. Se inizialmente l’avevo un po’ trascurato, successivamente mi sono reso conto che finalmente, per la prima volta, l’assistente vocale di un robot è efficace e ben funzionante. Certo, non aspettatevi di parlare con un chatbot pronto a darvi il botta e risposta, ma il robot è capace di interepretare comandi piuttosto naturali, avviare pulizie localizzate, o rispondere comprendere comandi piuttosto vaghi e generalisti. Fidatevi: non fate il mio stesso errore di configurarlo in un secondo momento, quasi come se fosse una perdita di tempo, poichè su questo modello funziona talmente bene che non dovrete nemmeno più usare l’app per avviare le vostre pulizie. Naturalmente, se questo non dovesse piacervi, il robot comunque supporta Alexa e Google Home come consuetudine.

Autonomia

Uno degli aspetti più importanti di un robot aspirapolvere è l’autonomia, e l’Ecovacs X8 Omni offre una batteria da 5200 mAh (la versione Pro, invece, da 6400 mAh, che gli consente di coprire superfici fino a 150 metri quadrati con una singola carica, sufficiente per la gran parte degli utilizzatori medi. Il sistema di ricarica intelligente permette al robot di tornare autonomamente alla base quando il livello di batteria è basso, ricaricarsi e riprendere la pulizia dal punto in cui si era interrotto.

Prezzo e considerazioni

ECOVACS X8 Omni è venduto ad un prezzo di listino di 1199 euro, cifra già scontata in partenza di 200 euro, per un totale di 999 euro, contro i 1099 della versione Pro (scontata da 1299), che però al momento non è disponibile. Tra i due modelli, senza dubbio quello che vi consiglierei di prendere in considerazione è questo più economico che ho provato io, in quanto le differenze che passano tra i due dispositivi non sono cosi rilevanti da giustificare l’aumento di prezzo, a meno che non abbiate esplicita esigenza di avere la videocamera di “sorveglianza” a bordo del robot, che per alcuni potrebbe essere utile.

In linea di massima il nuovo top di gamma di casa Ecovacs mi ha convinto: il nuovo sistema del rullo si è rivelato più interessante del previsto quando messo sotto stress, e l’unico neo risiede nella poca manutenzione in più che è necessaria, ma sono dell’idea che il robot non vada lasciato “abbandonato a se stesso”, perciò la manutenzione si rende sempre opportuna. Il prezzo? A 899 sarebbe perfetto, altrimenti la concorrenza è agguerrita, soprattutto Dreame e Roborock.

