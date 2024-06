Google Pixel Watch 3 mostrato per la prima volta: eccolo nei render leak!

La gamma di smartwatch della compagnia di Mountain View sta per arricchirsi con una nuova aggiunta, ora protagonista di un leak particolarmente ghiotto che ne svelerebbe il design. Google Pixel Watch 3 è protagonista delle immagini render di Onleaks, uno degli insider più “forniti” ed affidabili sulla piazza: che cosa possiamo aspettarci dal prossimo indossabile di Big G?

Google Pixel Watch 3 svelato da Onleaks: ecco com’è fatto il nuovo smartphone in arrivo insieme alla serie Pixel 9

Crediti: Onleaks x 91mobiles

I render pubblicati da Onleaks mostrano il prossimo orologio da varie angolazioni e permettono di scoprire in anteprima vari dettagli. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, ma – come anticipato anche in apertura – parliamo di uno degli insider più affidabili sulla piazza. In base a quanto emerso, Google Pixel Watch 3 non sembra stravolgere le cose rispetto all’attuale Pixel Watch 2. Il design resterebbe quasi invariato, ma pare che il nuovo modello dovrebbe essere leggermente più spesso ed ospitare una batteria leggermente più capiente.

Crediti: Onleaks x 91mobiles

L’indossabile è caratterizzato da un ampio schermo rotondo da 1,2″ e privo di cornici, con una corona rotante posizionata di lato. Lato software non possiamo che aspettarci Wear OS, mentre la batteria dovrebbe salire a 307 mAh (da 304 mAh di Watch 2, quindi un incremento davvero minimo). Le dimensioni sarebbero di 40,79 x 40,73 x 14 mm (contro i 41 x 41 x 12,3 mm del predecessore). Non ci sono ancora certezze ma stando alle voci di corridoio lo smartwatch dovrebbe arrivare in due versioni (Watch 2 è stato lanciato nell’unico modello da 41 mm).

Crediti: Onleaks x 91mobiles

Il debutto di Google Pixel Watch 3 è atteso durante il mese di ottobre, insieme alla nuova serie Pixel 9: la gamma top dovrebbe essere composta da tre modelli (standard, Pro e Pro XL) e ci sono già vari dettagli leak tra specifiche e immagini, con tanto di benchmark del chipset proprietario Tensor G4.

