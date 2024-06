N-One NPad Y1 è il tablet da portare in spiaggia (per eBook, web e video), a soli 64€

Il tablet dell’estate si chiama N-One NPad Y1: un modello basilare e super economico, in offerta lampo a poco più di 60€. Se stai cercando un device da utilizzare senza troppi pensieri (da portare in vacanza o al mare), allora il brand cinese ha ancora una volta la soluzione che fa al caso tuo, ovviamente all’insegna del risparmio.

N-One NPad Y1 è il tablet Android super conveniente: le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: N-One

Il tablet low budget N-One NPad Y1 costa solo 64€: l’occasione arriva da Banggood, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Un prezzo super accessibile per un dispositivo perfetto per chi vuole portare l’intrattenimento in spiaggia (o in vacanza), un tablet adatto sia a guardare film e serie TV che a leggere e-book sotto l’ombrellone.

Crediti: N-One

N-One NPad Y1 è un tablet equipaggiato con Android 13 e un chipset Rockchip 3562, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage (espandibili tramite micro SD). Il display è un ampio pannello IPS HD da 10,1″ di diagonale mentre il tutto è alimentato da 5.000 mAh di batteria, ricaricabile tramite USB-C. Tra le altre caratteristiche troviamo fotocamere da 5 MP e 2 MP (posteriore e anteriore), il Bluetooth 5.0 e un ingresso mini jack da 3.5 mm. Si tratta di un tablet basilare, perfetto come e-Book reader o come dispositivo per guardare video e navigare sul web (utilizzando l’hot spot quando sei in movimento). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le