Nothing Ear al miglior prezzo: le TWS con ChatGPT sono in sconto su Amazon!

Un paio di auricolari true wireless stilosi e unici, con un look accattivante ed un occhio puntato al futuro e all’AI? Le TWS Nothing Ear sono la scelta perfetta, specialmente se in offerta al miglior prezzo del momento (su Amazon, sempre sinonimo di qualità ed affidabilità).

Nothing Ear in offerta lampo o con codice sconto: la migliore occasione del momento arriva da Amazon, con spedizione Prime

Crediti: Nothing

Gli auricolari true wireless Nothing Ear (le prime TWS con ChatGPT integrato) scendono al miglior prezzo del momento: l’occasione arriva da Amazon, dove le cuffiette sono in offerta lampo a 129€ anziché 149€ (con l’immancabile spedizione Prime).

Crediti: Nothing

Per quanto riguarda le caratteristiche degli auricolari, si tratta del terzo capitolo del brand di Carl Pei (ex di OnePlus). Nonostante l’azienda abbia già lanciato vari modelli di TWS, si è scelto di optare per il nome Nothing Ear “liscio”, senza alcuna numerazione (per indicare un nuovo inizio). ChatGPT è integrato sotto forma di scorciatoia ma la funzionalità è disponibile solo se avete uno smartphone Nothing! Il resto delle caratteristiche comprende driver dinamici da 11 mm con diaframma in ceramica, il supporto LHDC 5.0 e LDAC, la connettività Bluetooth 5.3 e la cancellazione del rumore ANC fino a 45 dB. Il tutto con indossabilità in-ear e un design ormai iconico, con una scocca trasparente. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

