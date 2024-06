Galaxy AI: l’intelligenza artificiale ibrida e a misura d’uomo dà il via a nuove possibilità

Siamo all’inizio di uno dei momenti più emozionanti e probabilmente tra i più epocali nell’ambito della tecnologia. È iniziata l’era dell’intelligenza artificiale mobile, inaugurata da Samsung con l’introduzione delle funzioni Galaxy AI sulla serie Galaxy S24, il primo smartphone del colosso tech asiatico dotato di AI.

Samsung Galaxy AI: rivoluzionare le esperienze mobile con un approccio ibrido all'intelligenza artificiale

Per offrire agli utenti della serie Galaxy S24 i benefici concreti della tecnologia AI generativa, la compagnia ha adottato un approccio ibrido all’integrazione dell’AI. L’intelligenza artificiale offre svariate possibilità e la casa asiatica crede che i dispositivi mobile siano il punto di accesso principale per sbloccarne il relativo potenziale, dal momento che gli utenti di tutto il mondo continuano a fare affidamento sul proprio smartphone per la maggior parte delle proprie esigenze quotidiane.

Il ruolo essenziale che i dispositivi mobile svolgono nella vita di tutti i giorni comporta che essi siano oggetti molto personali che le persone utilizzano in momenti decisivi e di grande importanza. Gli smartphone devono quindi lavorare al meglio per consentire agli utenti di vivere i momenti più significativi in modo più semplice, più intuitivo e innovativo. Ovviamente il tutto riconoscendo anche l’importanza della privacy ed è per questo che viene offerto agli utenti il pieno controllo su ciò che desiderano condividere e su ciò che vogliono mantenere privato.

L’approccio ibrido di Samsung sembra la soluzione più pratica e affidabile per soddisfare tutte queste esigenze, posizionando il brand un passo avanti rispetto ai tempi e cercando di offrire agli utenti un equilibrio tra la reattività immediata e la maggiore garanzia di privacy resa possibile dell’intelligenza artificiale su dispositivo e la versatilità della stessa su cloud, grazie a collaborazioni aperte con partner leader del settore, per offrire una varietà di funzioni necessarie per la vita quotidiana.

Ampliare le possibilità con l'intelligenza artificiale sul dispositivo

Samsung ha la funzione Traduzione Live basata sull’intelligenza artificiale del dispositivo, perché le chiamate vocali sono la funzione più elementare di uno smartphone, ma anche un mezzo di comunicazione personale e privato. L’azienda si è impegnata a consentire agli utenti di comunicare senza barriere linguistiche, garantendo allo stesso tempo che ogni comunicazione sia sicura e privata.

Per trasformare questa funzione in realtà, il team di ricerca e sviluppo ha lavorato incessantemente nell’ambito di un processo di collaborazione che ha permesso di tirare fuori il meglio dei nostri team. Dalla definizione dei modelli linguistici dell’intelligenza artificiale, all’addestramento e ai test in scenari reali, i centri di ricerca e sviluppo MX hanno sfidato loro stessi e si sono spinti oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile per far sì che questa opzione funzioni totalmente sul dispositivo.

Anche le reti globali di ricerca e sviluppo di Samsung in tutto il mondo, che si occupano di far emergere i migliori talenti e di sviluppare le tecnologie principali in ogni regione, hanno svolto un ruolo fondamentale. I centri di ricerca Samsung, tra cui Polonia, Cina, India e Vietnam, si sono dedicati allo sviluppo e all’ampliamento delle lingue supportate da Galaxy AI. Le lingue rappresentano un elemento culturale, contemporaneo e localizzato, quindi, per aiutare le persone ad abbattere le barriere linguistiche e a comunicare in modo più naturale, il ruolo degli uffici di ricerca e sviluppo locali diventa sempre più importante per aprire nuove possibilità agli utenti in un numero di Paesi sempre maggiore.

Tutti questi sforzi hanno permesso a Samsung di offrire qualcosa di totalmente inedito che sono entusiasta di presentare. Presto, la compagnia estenderà la potenza di Galaxy AI oltre l’app di chiamata nativa, permettendo agli utenti di utilizzare Traduzione Live anche con altre applicazioni di messaggistica di terze parti per supportare le chiamate vocali. Così sarà possibile rimanere in contatto con amici o colleghi, comunicando sulle app preferite in più lingue.

Poiché questa funzione è stata integrata nel modello di traduzione linguistica AI presente sul dispositivo, gli utenti potranno sperimentare una comunicazione senza barriere, senza preoccuparsi di problemi di privacy come la condivisione di dati personali al di fuori dello smartphone quando utilizzano Traduzione Live.

Ci aspettiamo che sempre più funzioni di intelligenza artificiale mobile vengano incorporate nei dispositivi mobile, dal momento che la potenza di calcolo intelligente dei chip più recenti, in particolare delle NPU, progredisce a una velocità impressionante, insieme ad altre tecnologie. Ciò consentirà a un numero sempre maggiore di persone di adottare l’IA e di migliorare ulteriormente la produttività quotidiana, offrendo al contempo una maggiore tranquillità.

Sviluppare l'intelligenza artificiale di Galaxy per le esigenze di domani, oggi

Questa novità è parte integrante dell’impegno costante di Galaxy AI e dell’ingresso nella prossima fase dell’era dell’intelligenza artificiale mobile. L’introduzione di Galaxy AI sulla serie Galaxy S24 ha rappresentato solo l’inizio. Per offrire un’esperienza AI completamente nuova e unica, l’azienda ottimizzerà ulteriormente l’esperienza Galaxy AI per i prossimi dispositivi pieghevoli. Questi ultimi offrono il formato più versatile e flessibile di Samsung Galaxy e, se combinati con Galaxy AI, queste due tecnologie complementari potranno aprirsi a tutte le nuove possibilità.

L’azienda si impegna inoltre a espandere le esperienze Galaxy AI in tutto l’ecosistema Galaxy in un modo che solo Samsung può fare. Mentre l’era dell’AI mobile avanza a ritmo sostenuto, Samsung sta accelerando le innovazioni dell’AI mobile per soddisfare le esigenze non solo di oggi, ma anche di domani.

