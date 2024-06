Google Pixel 9 ancora vittima dei leak: Tensor G4 delude su Antutu

Dopo essere finiti nelle mani dei leaker, Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL ritornano sotto i riflettori, anche se questa volta il vero protagonista è il Tensor G4. Dentro i prossimi smartphone di casa Google ci sarà come sempre un nuovo System-on-a-Chip proprietario, e mentre attendiamo che venga annunciato pubblicamente questo ennesimo leak ce ne da un assaggio sotto forma di benchmark Antutu.

Ecco come si comportano Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e i loro Tensor G4 su Antutu

La fonte del leak è la stessa che settimane fa ha pubblicato le foto reali di Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL: dopo le immagini degli smartphone, questa volta il tema trattato è quello delle performance hardware. Prima di vedere i risultati nei test sintetici, vediamo quali sarebbero le specifiche tecniche del SoC in questione:

Google Tensor G3 (Pixel 8): 1 core Cortex-X3 a 2,91 GHz 4 core Cortex-A715 a 2,37 GHz 4 core Cortex-A510 a 1,7 GHz

Google Tensor G4 (Pixel 9) 1 core Cortex-X4 a 3,1 GHz 3 core Cortex-A720 a 2,6 GHz 4 core Cortex-A520 a 1,95 GHz



Rispetto al modello odierno, Tensor G4 si rinnova con tutti core ARM di ultima generazione e con frequenze di clock più alte; allo stesso tempo, vediamo abbandonata la CPU nona-core in favore di una più classica struttura octa-core.

Il risultato, secondo i test Antutu, è un punteggio di 1,07 milioni di punti su Google Pixel 9 (tokay), 1,14 milioni su Pixel 9 Pro (caiman) e 1,17 milioni su Pixel 9 Pro XL (komodo). Premettendo che quelle in esame potrebbero essere unità non definitive della serie Pixel 9, sia lato hardware che software, i punteggi ottenuti non fanno gridare al miracolo, anzi. Le attuali soluzioni più avanzate Qualcomm e MediaTek ottengono punteggi ben superiori a quelli di Tensor G4, ma non c’è da meravigliarsi troppo.

Sin da quando Google ha deciso di intraprendere la strada dei SoC proprietari, la linea Tensor non ha mai spiccato per forza bruta, ottenendo molto spesso punteggi inferiori di quella della concorrenza, con Google che ha preferito investire risorse in altri aspetti. Ci aspettiamo che con la gamma Google Pixel 9 ci siano grossi avanzamenti lato intelligenza artificiale, per esempio, specialmente in vista di quanto stanno facendo e faranno le dirette rivali Samsung ed Apple.

