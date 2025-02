3 funzioni AI che in HONOR Magic 7 Pro funzionano meglio

L’intelligenza artificiale è diventata una componente essenziale negli smartphone moderni, ma non tutte le implementazioni sono uguali. Alcuni dispositivi si distinguono per l’integrazione IA nell’utilizzo di funzionalità quotidiane, altri invece si focalizzano sull’editing delle foto ed altri ancora proprio sullo scatto delle immagini. Insomma chi più ne ha più ne metta, e spesso quando si parla di intelligenza artificiale in uno smartphone non è raro trovare le stesse funzioni in dispositivi di brand diversi. In HONOR Magic 7 Pro ad esempio, l’AI è stata integrata in maniera tale da ottimizzare l’esperienza d’uso in modo concreto e tangibile, ed in alcuni casi il nuovo top di gamma è in grado di fare meglio rispetto alla concorrenza.

Dal comparto fotografico alla gestione dello schermo, passando alla gestione degli occhi, questo dispositivo sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire prestazioni elevate e una maggiore fluidità nell’uso quotidiano. Ma quali sono le 3 funzioni AI che davvero fanno la differenza su HONOR Magic 7 Pro? In questo articolo analizziamo le caratteristiche che spiccano rispetto alla concorrenza, spiegheremo come funzionano e perché rendono questo smartphone ancora più intelligente.

Le tre funzioni di intelligenza artificiale che su HONOR Magic 7 Pro fanno la differenza

Super Zoom AI

Il Super Zoom AI è una funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare le immagini catturate con zoom elevati. Quando si utilizza uno zoom digitale superiore a 30x, l’AI interviene per analizzare e ottimizzare l’immagine, ricostruendo dettagli che altrimenti andrebbero persi. Questo processo avviene attraverso l’elaborazione su server cloud, dove l’immagine viene migliorata e restituita con una qualità superiore.

Senza Super Zoom AI Con Super Zoom AI

Quando si scatta una foto con uno zoom superiore a 30x e si attiva la funzionalità, l’immagine viene inviata ai server cloud di Honor per l’elaborazione. Qui, l’intelligenza artificiale analizza l’immagine, identifica le aree che necessitano di miglioramento e applica algoritmi di ricostruzione per aggiungere dettagli e ridurre il rumore. Il risultato è una foto più nitida e dettagliata rispetto a quella originale. Ma perché in HONOR Magic 7 Pro funziona meglio rispetto a quanto visto negli altri smartphone che integrano una funzionalità simile?

Semplice, perché lo smartphone salva entrambe le copie ed una volta scattata la foto ed aperta in galleria si potranno confrontare le due versioni e scegliere quale salvare (oppure salvarle entrambe) con un’interfaccia grafica estremamente semplice e chiara in cui le due versioni saranno affiancate tra loro. Ed è un piccolo particolare che a mio avviso è particolarmente comodo non solo per rendersi conto del lavoro svolto dall’AI ma anche per “tornare indietro” qualora si preferisse lo scatto originale.

Ritratto AI

Un’altra funzione AI che a nostro avviso funziona meglio su HONOR Magic 7 Pro riguarda sempre la fotografia e nello specifico i ritratti. Quando si scatta un’immagine utilizzando la modalità Ritratto è possibile attivare l’ottimizzazione che sfrutta l’intelligenza artificiale che in tempo reale analizzerà la scena e applicherà automaticamente impostazioni ottimali, come l’effetto bokeh per sfocare lo sfondo e mettere in risalto il soggetto, e l’ottimizzazione dei toni della pelle per un aspetto più naturale e la creazione generativa di dettagli che altrimenti si sarebbero persi. Inoltre, offre opzioni creative come la modalità Harcourt Portrait, che simula l’illuminazione da studio per immagini davvero di grande impatto.

Senza Ritratto AI

Per attivare la funzione non bisognerà far altro che selezionare la piccola icona “AI” che comparirà sulla sinistra dell’anteprima di scatto quando ci si trova in modalità ritratto e la cosa bella è che così come abbiamo visto nel Super Zoom AI, anche quando si scattano foto con questa modalità verranno salvate entrambe le copie e sarà possibile confrontare le due versioni, che verranno affiancate in modo da dare la scelta all’utente se salvare lo scatto originale o quello realizzato con l’intelligenza artificiale.

AI Real-Time Rendering

La terza funzione AI che su HONOR Magic 7 Pro fa davvero bene riguarda un argomento un po’ più tecnico e “nerd” ma che, in realtà, soprattutto per chi passa ore a giocare con lo smartphone risulterà molto utile: è l’AI Real-Time Rendering. unzionalità che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale il rendering grafico sul dispositivo. Analizzando continuamente le risorse richieste dalle applicazioni in esecuzione, questa tecnologia regola dinamicamente parametri come la risoluzione, la qualità delle texture e gli effetti visivi, assicurando un equilibrio ottimale tra qualità dell’immagine e prestazioni.

HONOR Magic 7 Pro, poi, è stato il primo smartphone ad essere dotato della funzione AI Predictive Scheduling Engine. Si tratta di una particolare tecnologia he utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per prevedere le esigenze di elaborazione delle applicazioni in esecuzione. Analizzando in tempo reale i carichi di lavoro e le richieste delle app, il motore è in grado di allocare in modo proattivo le risorse del sistema, come CPU e GPU, ottimizzando le prestazioni e riducendo la latenza.

Per carpire con mano quali sono i vantaggi di queste tecnologie basterà avviare un gioco, magari di quelli pesanti come Genshin Impact o Call of Duty Mobile, ed effettuare uno swipe da sinistra verso destra per attivare il pannello della modalità gioco: qui avrete a disposizione moltissime opzioni, tra cui potrete attivare “Accelerazione FPS” oppure “Miglioramento Immagine”, e addirittura attivare dei filtri colore per ottimizzare l’immagine del gioco che si sta giocando.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

Articolo realizzato in collaborazione con HONOR.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le