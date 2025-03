JIGOO V700 è l’aspirapolvere senza fili che si pulisce da solo, a meno di 300€

La settimana di Geekmall comincia all’insegna delle pulizie intelligenti con JIGOO V700: il tuo nuovo alleato nella cura dei pavimenti arriva con una pratica stazione auto-pulente, una manna dal cielo per ridurre il tuo intervento al minimo. Grazie all’offerta lancio con Coupon è ancora più conveniente e c’è anche la spedizione EU gratis!

JIGOO V700 debutta in offerta lancio su Geekmall con Coupon e spedizione EU: il nuovo aspirapolvere senza fili con base All-in-one

Crediti: JIGOO

Semplice, essenziale, minimale: non è uno smartphone stiloso ma JIGOO V700, aspirapolvere senza fili dal look raffinato (in un’elegante colorazione grigio scuro con inserti dorati). Anche l’occhio vuole la sua parte, eppure la caratteristica principale del vacuum cleaner riguarda tutt’altro: il dispositivo è accompagnato da una pratica stazione All-in-one utile sia per la ricarica che per l’auto-pulizia. La base pulisce automaticamente il filtro, raccoglie la polvere e la trasferisce in un sacchetto interno da 2,5 litri (in appena 10 secondi). Tutto questo senza alcun intervento manuale: un utile indicatore segnala quanto il sacco della polvere è pieno e dev’essere sostituito. La sostituzione avviene in modo semplice e rapido, senza sporcarti le mani.

Il resto delle caratteristiche non sono da meno: JIGOO V700 monta un motore brushless da 480W, per una potenza di aspirazione da ben 33.000 PA (in questo modo la pulizia dei pavimenti è sempre profonda). Il filtro HEPA aggiornato presenta un nuovo design, garantendo un utilizzo duraturo e senza intasamenti. Infine il cono ciclonico evita la formazione di grovigli all’interno dell’aspirapolvere.

Crediti: JIGOO

A proposito di quest’ultimo aspetto, in realtà la tecnologia anti-groviglio inizia molto prima: la spazzola a V raccoglie in un lampo polvere, sporco, peli e capelli in una sola passata e senza fastidiosi residui. La luce LED integrata nella spazzola ti permette di pulire con precisione. Lato autonomia troviamo una batteria a 7 celle da 2.500 mAh, per un utilizzo fino a 55 minuti con una singola carica. Il set di accessori incluso comprende anche un’utilissima spazzola elettrica per acari, perfetta per letti e divani.

JIGOO V700 debutta su Geekmall in offerta lancio fino al 18 marzo: riscattando il codice sconto “JIGOOV700” il prezzo scenderà a 299,9€ mentre grazie alla spedizione dall’Europa il tuo nuovo aspirapolvere senza fili arriverà con la massima celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le