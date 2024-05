Il nuovo cuscino smart Xiaomi massaggia collo e schiena ed è anche riscaldante

Torna l’appuntamento periodico con i prodotti targati Xiaomi YouPin: la piattaforma di crowdfunding del brand è attiva solo in Cina (purtroppo) ma è sempre un piacere scoprire le curiosità lanciate dall’azienda. In questi casi, infatti, si tende a mettere da parte la componente “smartphone” per abbracciare il settore life style, con tanti articoli utili in salsa tech (e non solo). La novità del momento è Xiaomi Mijia Smart Waist Massager: il nuovo cuscino intelligente è massaggiante e riscaldante, perfetto per collo e schiena, proposto ad un prezzo allettante.

Xiaomi Mijia Smart Waist Massager è il nuovo cuscino massaggiante da YouPin: caratteristiche, funzioni e prezzo

Crediti: Xiaomi

Come anticipato poco sopra, Xiaomi Mijia Smart Waist Massager è un cuscino con funzioni intelligenti in grado di fungere da massaggiatore cervicale e lombare. Inoltre offre un piacevole massaggio riscaldato; entrambe le facce del cuscino offrono la funzione di riscaldamento, quindi con o senza massaggio. Il dispositivo permette di regolare la temperatura (tramite tre livelli); il lato massaggiante include due testine ed un totale di 20 punti di pressione, in modo da coprire un’area vasta. Le testine cambiano anche l’altezza durante la fase del massaggio: in questo modo è possibile beneficiare di un’esperienza completa a tutto tondo, con un effetto pressione in molteplici punti.

Crediti: Xiaomi

Ovviamente sono presenti vari livelli e velocità di massaggio, utili per simulare diverse tecniche; sono presenti almeno 10 modalità pre-impostante ma è possibile aggiungere fino a 3 massaggi personalizzati. L’autonomia è affidata ad una batteria da 2.400 mAh. Trattandosi di un prodotto smart è possibile controllare il dispositivo tramite l’app per smartphone di Xiaomi; il collegamento avviene tramite NFC.

Il nuovo cuscino massaggiante Xiaomi Mijia Smart Waist Massager è stato lanciato su YouPin al prezzo di 499 CNY, circa 63€ al cambio attuale. Purtroppo si tratta di un prodotto disponibile solo in Cina, almeno per il momento: non appena arriverà in uno store di terze parti aggiorneremo l’articolo con il link. Nel frattempo vi segnaliamo una serie di cuscini massaggianti acquistabili su Amazon: se non visualizzate correttamente i box in basso, disattivate AdBlock.

