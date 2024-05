Le funzioni AI di iOS 18 saranno in “Beta Preview”: in arrivo le emoji personalizzate

Gli ultimi mesi ci hanno abituato a vedere nuovi progetti e funzionalità con intelligenza artificiali pubblicati sul web come versioni finali, ma sembra proprio che Apple non abbia intenzione di fare lo stesso. Non è un certo un segreto il fatto che l’azienda di Cupertino sia arrivata con leggero ritardo sul trend del momento, e proprio per questo motivo le funzionalità AI di iOS 18 potrebbero mettere da subito in chiaro la loro fase “embrionale“.

iOS 18: le funzioni AI arriveranno in versione “Beta Preview”

Crediti: Apple

Stando alle informazioni pubblicate dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple avrebbe intenzione di etichettare le funzionalità AI di iOS 18 come “Beta Preview“, anche quando il nuovo aggiornamento del sistema operativo di iPhone sarà uscito dalla sua versione beta e sarà disponibile per tutti in autunno. L’utilizzo di questa etichetta servirà a giustificare eventuali errori dell’AI, come quelli che si stanno verificando negli ultimi giorni con Google SGE.

Tra le novità in arrivo su iOS 18, inoltre, ci saranno anche le capacità generative dell’AI: in particolar modo, secondo Gurman, gli utenti avranno la possibilità di creare delle emoji personalizzate direttamente all’interno dell’app Messaggi oppure tramite la tastiera (in modo da essere compatibile con tutte le app). Il nuovo sistema operativo, inoltre, dovrebbe introdurre nuove possibilità di personalizzazione, come la modifica delle icone e il libero posizionamento.

L’attesa è tanta, ma mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale di iOS 18: l’appuntamento è fissato infatti per il 10 giugno, quando inizierà ufficialmente la Worldwide Developer Conference 2024 di Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le