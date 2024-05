Siamo ormai abituati a vedere l’intelligenza artificiale praticamente ovunque, anche laddove non avrebbe alcun senso utilizzarla. Google, per esempio, è tra le compagnie che più ha attuato questa nuova strategia, integrando prima Bard e poi Gemini in qualsiasi tipo di servizio essa offra, ma i risultati non sembre sono stati ottimali. Il nuovo Google Search Generative Experience (SGE), per esempio, sta vivendo un momento che potremmo definire “tragicomico“, a causa di alcuni risultati di ricerca totalmente assurdi.

Google SGE è un disastro: l’AI commette troppi errori e alcuni sono imperdonabili

Crediti: Peter Yang @ Twitter/X

Abilitato per tutti nel corso delle scorse settimane, Google SGE integra l’intelligenza artificiale all’interno dei risultati di ricerca del celebre motore. Il risultato, tuttavia, lascia totalmente a desiderare a causa di risposte al limite dell’assurdo. Suoi social, infatti, impazzano le testimonianza in cui SGE avrebbe risposto in modo a dir poco fantasioso e in alcuni casi addirittura molto pericolo. Per citare alcuni esempi, “per avere un formaggio che aderisce meglio alla pizza bisogna usare la colla“, “per spegnere un incendio dovuto all’olio si può usare altro olio“, “una possibile cura per la depressione è quella di saltare giù dal Golden Gate Bridge“, oppure il sempreverde “tutto quello che si legge su internet è vero“. Il problema, chiaramente, è dovuto ai post troll sui social network, da cui però l’intelligenza artificiale attinge a piene mani: praticamente un vero disastro.

Ma Google ha deciso di difendersi immediatamnete, rilasciando una dichiarazione a diversi organi di stampa: “La stragrande maggioranza delle panoramiche AI ​​fornisce informazioni di alta qualità, con collegamenti per approfondire il Web. Molti degli esempi che abbiamo visto erano query insolite e abbiamo anche visto esempi modificati o che non siamo riusciti a riprodurre. Abbiamo condotto test approfonditi prima di lanciare questa nuova esperienza e, come per altre funzionalità che abbiamo lanciato nella Ricerca, apprezziamo il feedback. Stiamo intervenendo rapidamente, ove opportuno, in base alle nostre norme sui contenuti e utilizzando questi esempi per sviluppare miglioramenti più ampi ai nostri sistemi, alcuni dei quali hanno già iniziato a essere implementati“.

Non possiamo far altro che sperare che Google riesca a correggere il tiro, perché anche se i casi fossero davvero isolati come sostiene la compagnia, non si può non essere d’accordo sulla pericolosità di alcuni risultati di ricerca sopracitati.

