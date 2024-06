Xiaomi M30 pulisce e lava con navigazione LDS: 7000 Pa e dock a prezzo scontato

Con le giornate sempre più piene d’impegni, in casa serve sempre di più una mano per le pulizie e in questo caso arrivano in nostro soccorso il nuovo Xiaomi M30. Questo robot è in grado di spazzare e lavare con una potenza nettamente superiore ai tanti modelli attualmente disponibili sul mercato ed oggi può essere vostro ad un prezzo scontato grazie all’offerta lampo di TomTop.

Xiaomi M30 in sconto: il robot per le pulizie casalinghe in offerta a 725€

Crediti: Xiaomi

Xiaomi M30 è un robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti, in grado di sfruttare una potenza di aspirazione pari a 7000 Pa. Il dispositivo è dotato di un serbatoio per la sporcizia da 2.5 litri che si svuota automaticamente nel dock in soli 10 secondi. Grazie alla navigazione laser LDS, il robot è in grado di evitare gli ostacoli con cura, quindi è possibile lasciarlo navigare per la casa senza la preoccupazione che possa impigliarsi o bloccarsi in qualche punto.

Il dock di svuotamento, inoltre, permette di lavare ed asciugare in modo intelligente le spazzole lavapavimenti, in modo da semplificare ulteriormente le operazioni di manutenzione per il robottino. Grazie al serbatoio dell’acqua da 4 litri posizionato nel dock e che riempie automaticamente il robottino, non è neanche necessario cambiare l’acqua troppo spesso. La batteria da 5200 mAh, inoltre, fornisce una buona autonomia, consentendo di completare con un sola ricarica la pulizia di un appartamento di dimensioni medie.

Xiaomi M30 Vacuum Robot è disponibile oggi in offerta lampo su TomTop al prezzo di 725€: la spedizione avviene direttamente dalla Cina ed è totalmente gratuita.

