Wear OS 5: Samsung prepara la prima beta per Galaxy Watch

Annunciato ufficialmente al Google I/O 2024 nelle scorse settimane, Wear OS 5 potrebbe finalmente fare capolino molto presto su alcuni wearable sorprendentemente non prodotti dall’azienda di Mountain View. Stando alle ultime informazioni emerse online, infatti, Samsung sarebbe in procinto di lanciare la prima beta di One UI Watch 6 basata proprio sulla nuova versione del sistema operativo per smartwatch.

Wear OS 5 arriverà su Samsung Galaxy Watch con One UI Watch 6

Crediti: Theordysm @ Twitter/X

Sulle pagine del forum ufficiale di Samsung, infatti, sono state scoperte le prime tracce della One UI 6 Watch Beta, che porterà Wear OS 5 su tutti i dispositivi Galaxy Watch compatibili. Lo scorso anno, la prima beta di One UI Watch 5 arrivò nel mese di giugno, con un rollout su tutti i dispositivi completato soltanto nel mese di agosto. Samsung, quest’anno, potrebbe avere in mente la medesima procedura, visto che mancano davvero pochi giorni all’inizio del nuovo mese.

Al momento non conosciamo quali dispositivi verranno aggiornati alla nuova versione del sistema operativo per smartwatch, ma sembra abbastanza sicuro che il nuovo Samsung Galaxy Watch 7 Ultra possa essere il primo a debuttare (o ad essere compatibile) con Wear OS 5.

