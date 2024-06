OnePlus Pad 2 rinviato, al suo posto ci sarà OnePlus Pad Pro

Sarebbero cambiati i programmi in casa OPPO e OnePlus, spesso due facce della stessa medaglia con prodotti molto simili se non identici fra loro come nel caso di OPPO Pad 3 e OnePlus Pad 2. Nonostante la differente numerazione, le voci di corridoio parlano di due tablet speculari, ma il cui lancio sarebbe anticipato da quello di OnePlus Pad Pro.

OnePlus Pad Pro sarebbe il prossimo tablet in arrivo al posto di OnePlus Pad 2

In un commento sotto un suo post su Weibo, il noto leaker Digital Chat Station rimarca le estreme similitudini fra i tablet OPPO e OnePlus, aggiungendo: “se sei di fretta, compra il prossimo OnePlus Pad Pro“. Un’affermazione che non è seguita da ulteriori dettagli, pertanto è un prodotto su cui per il momento aleggia un certo mistero.

Visto il nome, dovrebbe essere un aggiornamento incrementale del modello attualmente in commercio, magari con un display OLED più grande e un SoC più avanzato, forse targato Qualcomm. Il primo OnePlus Pad venne lanciato nel febbraio 2023, ma per il successore (e per OPPO Pad 3) sarebbe necessario attendere fine 2024 per via del rinvio da parte dell’azienda, mentre per OnePlus Pad Pro il lancio avverrà a breve, secondo il leaker.

