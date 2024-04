Redmi A3x in arrivo: un nuovo low-cost all’orizzonte

Lo scorso anno assistemmo al debutto della coppia economica formata da Redmi A2 e A2+: il 2024 ci ha portato solamente Redmi A3, ma presto sarà affiancato da Redmi A3x. Lo smartphone è stato avvistato in rete, e ancora una volta punterà al segmento del mercato telefonico tipicamente low-cost, proponendo un connubio di specifiche che non ne alzino il prezzo.

Redmi A3x, appare in rete un nuovo smartphone per la fascia economica

Scarseggiano le informazioni sulla scheda tecnica, ma secondo la fonte che ne ha rivelato l’esistenza Redmi A3x sarebbe molto simile a Redmi A3; una tattica che potrebbe essere simile a quella di Redmi A2 e A2+, le cui uniche differenze vertevano attorno a lettore d’impronte e tagli di memoria.

Il fatto che sia siglato come 2404RN6CG/I ci fa comprendere che Redmi A3x debutterà nel mese di aprile 2024 e che ne esisteranno due versioni: una per il mercato indiano e per quello Global. Potrebbe quindi arrivare anche in Italia, dove per il momento è già disponibile il modello standard.

