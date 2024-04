Realme P1 e P1 Pro 5G con AMOLED curvi ed un prezzo contenuto: ecco specifiche e data

A distanza di una manciata di ore dall’annuncio della nuova serie P, ecco che la compagnia asiatica ha pensato bene di svelare subito qualcosa in più sui primi smartphone che andranno ad inaugurare questa gamma inedita. Realme P1 e P1 Pro 5G hanno già una data di presentazione e ci sono anche i primi dettagli sulle specifiche ed il design: ecco cosa possiamo aspettarci!

Realme P1 e P1 Pro 5G tra specifiche e data di presentazione: ecco i primi dettagli dei nuovi smartphone

Crediti: Realme

Di recente l’azienda ha anticipato l’uscita di una nuova serie di smartphone ed ora parliamo già della data di presentazione: Realme P1 e P1 Pro 5G saranno lanciati in India il prossimo 15 aprile. Al momento non si conosce ancora il design della cover posteriore, ma frontalmente entrambi i dispositivi monteranno schermi con bordi curvi (e dotati di un punch hole centrale). Andiamo a conoscere tutti i dettagli trapelati finora su i due telefoni in arrivo.

Partendo da Realme P1 5G, il modello base sarà proposto ad un prezzo inferiore ai 166€ al cambio attuale (15.000 INR) e avrà dalla sua uno schermo AMOLED curvo con refresh rate a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. Presente all’appello un sistema di raffreddamento con camera di vapore a 7 strati, per gestire le performance del chipset Dimensity 7050 di MediaTek. Il dispositivo sembra, osservando solo alcune specifiche, una versione alternativa e “più premium” di Realme 12+ 5G.

Crediti: Realme

Per quanto riguarda Realme P1 Pro 5G, in questo caso parliamo di un mid-range proposto a meno di 221€ al cambio attuale, ossia 20.000 INR. Ritroviamo un pannello AMOLED con bordi curvi, a 120 Hz e 2.000 nit, ma in questo caso sembra con alcune migliorie (come il PWM Dimming a 2.160 Hz). Il chipset è lo Snapdragon 6 Gen 1, octa-core di Qualcomm realizzato a 6 nm e con una frequenza massima di 2,2 GHz. A questo giro è presente una sistema di raffreddamento con camera di vapore 3D, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W ed la tecnologia Rainwater Touch (che permette di controllare lo schermo senza problemi anche quando bagnato). Il modello P1 Pro potrebbe sembrare una versione minore di Realme 12 Pro, dispositivo lanciato sia in India che in Italia.

