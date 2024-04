C’è nuova vita per Beeper: acquisita da Automattic e disponibile per tutti

Beeper, l’app che ha sfidato Apple portando iMessage su Android (seppur per un breve periodo di tempo), è tornata a nuova vita grazie all’acquisizione da parte di Automattic, l’azienda famosa per WordPress.com (la versione one-click del celebre CMS). Con un annuncio arrivato nelle scorse ore, le due aziende hanno comunicato che l’app rimarrà completamente gratuita, mentre tutti gli utenti potranno usufruirne fin da subito senza bisogno di iscrizione alla lista d’attesa.

L’app che ha provato a portare iMessage su Android torna in vita grazie ad Automattic

Crediti: Beeper

La nuova app di Beeper, quindi, può finalmente essere utilizzata da tutti senza alcun tipo di limitazione su Android: basterà effettuare il download per essere subito pronti a collegare tutti i servizi di messaggistica istantanea in un’unica app, ovviamente con delle eccezioni. iMessage di Apple, infatti, non è disponibile come in passato e al momento gli sviluppatori non sanno se sarà mai possibile implementarlo.

“Sono entusiasta di annunciare che Beeper è stata acquisita da Automattic. Questa acquisizione segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo mentre continuiamo la nostra missione per creare la migliore app di chat sulla terra.” ha dichiarato Eric Migicovsky, il CEO di Beeper.

Potete testare le capacità della nuova app di Beeper scaricandola direttamente sul vostro dispositivo Android tramite il Play Store di Google.

