OPPO Find X8, OnePlus 13 e Realme GT 6 Pro: leak svela le differenze

Col passare dei mesi ci avviciniamo sempre di più al debutto della prossima generazione di top di gamma. È vero che mancano ancora parecchi mesi, ma ovviamente i leaker hanno sempre qualcosa da dire e qualche ghiotta anticipazione di quello che verrà. Stavolta tocca a OPPO Find X8, OnePlus 13 e Realme GT 6 Pro, trittico di flagship in arrivo entro fine anno o comunque nei primissimi momenti del 2025.

OPPO Find X8, OnePlus 13 e Realme GT 6 Pro: quali saranno le differenze tra i tre flagship?

Find X7 – Crediti: OPPO

Un noto insider cinese ha svelato quelle che dovrebbero essere alcune delle differenze tra OnePlus 13, OPPO Find X8 e Realme GT 6 Pro, ossia i prossimi top di gamma appartenenti alla famiglia BBK. Non si tratta di panoramiche complete, ma di certo è un interessante antipasto. Per prima cosa sia OnePlus 13 che Realme GT 6 Pro avranno dalla loro lo Snapdragon 8 Gen 4, chipset Qualcomm di ultimissima generazione (in arrivo ad ottobre). Non mancheranno fotocamere di punta, con tanto di teleobiettivo a periscopio; ci saranno display con bordi curvi e un modulo fotografico ridisegnato (almeno per quanto riguarda OnePlus 13, secondo i leak). L’altra grande novità sarà l’introduzione di un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni: anche in questo caso ci sono state delle anticipazioni legate al prossimo OnePlus.

Crediti: Weibo

OPPO Find X8 cambierà stile con uno schermo da 6,5″ pare in formato flat, contro il pannello curvo da 6,78″ di OPPO Find X7. Proprio come per quest’ultimo troveremo nuovamente il chipset di punta MediaTek, ossia il futuro Dimensity 9400. Vista l’attuale generazione è probabile che sarà OPPO Find X8 Ultra ad avere lo Snapdragon 8 Gen 4, insieme ad altre chicche come il teleobiettivo a periscopio (forse doppio, come nel caso di Find X7 Ultra) e il lettore ad ultrasuoni.

