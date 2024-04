Home Assistant Core si aggiorna alla versione 2024.4: tutte le novità

Come ogni inizio mese, arriva un nuovo aggiornamento per Home Assistant Core: l’applicativo in grado di gestire interamente l’ecosistema della propria casa smart. L’aggiornamento 2024.4 mira a semplificare e potenziare l’organizzazione dei contenuti e degli elementi domotici presenti all’interno dell’applicazione, aggiungendo allo stesso tempo delle nuove integrazioni e delle nuove configurazioni per le integrazioni già esistenti.

Home Assistant Core 2024.4: aggiornamento dedicato interamente all’organizzazione dei contenuti

Home Assistant Core 2024.4 e il primo aggiornamento minore 2024.4.1 sono disponibili da ora per l’installazione, con una serie di cambiamenti che andranno a semplificare la gestione degli elementi presenti nel proprio ecosistema smart. Grazie a questa nuova versione, infatti, è possibile gestire e organizzare gli elementi, i dispositivi e le varie viste in modo più efficace, grazie all’introduzione di nuovi filtri, etichette e categorie. Tra le nuove integrazioni, invece, troviamo Fyta, Motionblinds Bluetooth e Ollama. Di seguito il changelog completo.

Tabelle agiornate con filtri, ricerca e ordinamento

Nuova toolbar

Nuovo pannello dei filtri

Raggruppamento degli oggetti

Modalità selezione e azione in batch

Aggiunto il supporto per i “Piani” della casa (es. primo piano, secondo piano, ect)

Aggiunte le Etichette per gli elementi

Aggiunte le Categorie per gli elementi

Nuova dashboard Mappa

Nuova dashboard Webpage

Selezione delle colonne dalla sezione Vista

Aggiunta di dispositivi Matter da altri controller

Blocco degli stati dei dispositivi

Performance migliorate

Per effettuare il download e l’installazione di questo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi all’interno della sezione “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti“, per vedere immeditamente notificata la presenza della versione Home Assistant Core 2024.4 (come nell’immagine in alto).

