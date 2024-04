In arrivo una nuova Chromecast con Google TV: svelate le specifiche tecniche

Aggiornamento 23/04: un nuovo leak emerse in rete in queste ore ha svelato le specifiche tecniche della nuova Chromecast 4K in arrivo. Trovate tutti i dettagli e le precedenti informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

In queste ore sono emerse online nuovi indizi che fanno pensare all’arrivo di un nuovo Chromecast equipaggiato con Google TV. Il dispositivo che rende smart qualsiasi televisione è già disponibile in due versioni differenti, ma è probabile che nelle prossime settimane vedremo arrivarne una terza.

Nuove tracce scoperte in Google Home: in lavorazione una nuova Chromecast?

Con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione Google Home sono comparse le prime tracce di una nuova Chromecast equipaggiata con il sistema operativo Google TV. Se i precedenti modelli venivano indicati con le sigle YTB (Chromecast HD) e YTV (Chromecast con Google TV), nell’applicazione dedicata alla domotica è apparsa per la prima volta anche la YTC, con chiari riferimenti all’utilizzo del sistema operativo dedicato alle smart tv.

Avendo già portato sul mercato le Chromecast in FULL HD e 4K (aggiornata recentemente ad Android 12), è possibile che questa volta Google stia lavorando ad un nuovo dispositivo di fascia alta, piuttosto che di fascia bassa. Una poche pecche dell’attuale lineup di stick TV di Big G è la poca disponibilità per lo storage: uno dei cambiamenti che potrebbero arrivare con la nuova Chromecast, oltre ad un collegamento USB-C per l’utilizzo di accessori compatibili.

Aggiornamento 08/09: Android TV 14 Beta svela il telecomando della nuova Chromecast

Crediti: 9to5Google

L’ultima beta di Android TV 14 rilasciata questa settimana in Android Studio include nuovi riferimenti a quella che sembrerebbe essere la Chromecast con Google TV di nuova generazione, che potrà vantare un telecomando tutto nuovo ed arricchito di nuove funzionalità. Nella silhouette trovata all’interno degli APK di sistema dagli esperti di 9to5Google, possiamo notare la maggior presenta di pulsanti rispetto al passato, oltre al classico D-PAD circolare: potremo infatti utilizzare anche uno slider per il volume ed uno per il cambio dei canali, mentre un dei sei pulsanti sarà sicuramente associato alla funzione Muto.

I restanti pulsanti potrebbero essere dedicati ai collegamenti con le app multimediali più famose come Netflix, Prime Video e Disney+, mentre uno sarà sicuramente destinato alla funzione “Indietro”. Uno degli slider, inoltre, viene indicato come “magico” (quello che nell’immagine ha la stella in sovraimpressione), ma al momento non ci sono informazioni sulle funzioni ad esso collegate.

Aggiornamento 04/03: la nuova Chromecast compare nella beta di Google Home

Gli esperti di 9to5Google, analizzando il file APK dell’ultimo aggiornamento beta di Google Home, hanno evidenziato la presenza di un nuovo modello di Chromecast che verrà affiancato agli attuali “HD” e “4K” già presenti sul mercato. Il nuovo dongle TV prende il nome in codice di “YTD” e dovrebbe essere equipaggiato fin da subito con Google TV: il lancio, a questo punto, potrebbe essere sempre più vicino.

Aggiornamento 23/04: svelate le specifiche tecniche della nuova Chromecast 4K

Crediti: Google

Secondo quanto riportato dal portale 9to5Google, una nuova Chromecast 4K sarebbe in dirittura d’arrivo per sostituire il modello arrivato sul mercato nel lontano 2020. In quel caso, il primo dispositivo con Google TV era equipaggiato con un chipset Amlogic S905X3 con Cortex-A55 da 1.9 GHz, 2 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione, mentre il nuovo modello potrebbe vedere un balzo nelle prestazione con nuove specifiche tecniche.

La nuova Chromecast 4K, infatti, dovrebbe essere dotata di un chipset Amlogic S905X5, realizzato con processo di produzione a 6 nm, che integra anche una GPU ARM Mali-G310. Il prezzo di vendita non dovrebbe variare: 49.99$ negli Stati Uniti (ancora sconosciuto il prezzo in Europa), ma con un nuovo telecomando di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

