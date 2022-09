Chromecast HD ufficiale: la Google TV low-cost arriva in Italia

Big G ha ufficialmente presentato Chromecast HD, un nuovo modello di Chromecast di fascia economica, dal prezzo inferiore rispetto all'attuale modello 4K (e alla versione Full HD classica). Dopo teaser e rumors, adesso il nuovo gadget made by Google è realtà: in questo approfondimento scopriamo tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, design, prezzo e disponibilità in Italia.

Google Chromecast HD ufficiale: tutte le novità

Design e caratteristiche

La nuova Google Chromecast HD mantiene il tipico design a capsula con un cavo HDMI da collegare al televisore e un ingresso per l'alimentazione tramite porta USB Type-C. Il look del dispositivo è essenzialmente identico a quello della generazione attuale e l'unica differenza riguarda la qualità video.

Infatti, questa nuova versione di Chromecast supporta Google TV ma solo in risoluzione Full HD a 1080p con supporto HDR; rispetto alla variante 4K manca il supporto Dolby Vision e troviamo un chipset meno potente. Ovviamente, oltre alla possibilità di trasmettere i contenuti è presente il supporto ad app e servizi streaming come Netflix, YouTube e così via. Non manca poi l'inclusione del telecomando (con 2 batterie AAA incluse in confezione), anche in questo caso identico a quello del modello 4K, con tanto di pulsanti per Google Assistant, YouTube e Netflix.

Scheda tecnica

Dimensioni di 162,5 x 61, x 12,5 mm e peso di 55 grammi

Colorazione Neve

Porta HDMI per video e USB Type-C per alimentazione

Risoluzione Full HD 1080p 1.920 x 1.080 pixel a 60 fps

Codec video HDR10, HDR10+, HLG, AV1, codec audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

Chipset Amlogic S805X2 con CPU quad-core fino a 1,2 GHz ARM Cortex-A53

1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria interna

Connettività Wi-Fi 802.11 ac Dual Band 2,4/5 GHz, Bluetooth

Sistema operativo Android TV

Google Chromecast HD – Prezzo e disponibilità

Google lancia in Italia la nuova Chromecast HD con Google TV oggi 22 settembre, anticipando il debutto della serie Pixel 7, al prezzo di vendita di 39,99€.

