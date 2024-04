Chrome offrirà password ancora più sicure grazie a Google Gemini

Da diversi anni i browser web, per combattere il fenomeno degli utenti che utilizzano password troppo deboli per i loro servizi, offrono le creazione di password complesse direttamente all’interno dei moduli di iscrizione, ma ben presto l’AI potrebbe sostituire anche questa funzione. Tra le funzioni in arrivo su Google Gemini, infatti, ci sarebbe anche la possibilità di assistere gli utenti di Chrome nella creazione di password personalizzate e complesse.

Google Gemini creerà password complesse e personalizzate per gli utenti di Chrome

Crediti: Canva

Nel codice sorgente di Google Chrome, infatti, alcuni esperti sono riusciti ad individuare una nuova funzionalità che permetterà all’intelligenza artificiale di Gemini di essere interpellata dall’utente per la creazione di una nuova password durante l’iscrizione ad un servizio o un sito web. L’AI potrà essere richiamata anche quando ci sarà l’intenzione di cambiare una password già salvata, in modo da potenziarne la sicurezza.

Al momento si tratta di una funzione inedita nascosta tra le righe di codice del browser di Google, quindi potrebbe trattarsi di un test oppure di una funzionalità che potrebbe non vedere mai la luce del giorno. In ogni caso, è evidente come la compagnia di Big G stia comunque pensando ad un’integrazione sempre più massiccia dell’intelligenza artificiale all’interno delle altre applicazioni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le