Huawei P70, P70 Pro e P70 Art: svelati i prezzi di vendita

L’impressione è che da un momento all’altro potrebbe avvenire la presentazione della serie Huawei P70. Come accaduto con la serie Mate 60, l’azienda cinese sarebbe intenzionata a lanciare i suoi prossimi top di gamma senza un vero e proprio evento dedicato, almeno inizialmente. Essendo così vicino il suo lancio, dopo immagini e specifiche tecniche, in rete sono trapelati quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita.

Ecco quali sarebbero i prezzi di listino di Huawei P70, P70 Pro e P70 Art

A parlarne su Weibo è il noto leaker FixedFocus: sulla base delle sue informazioni, il modello base Huawei P70 avrebbe un prezzo di listino di 5.300/5.500 CNY (681/707€) per la variante da 512 GB, mentre per P70 Pro si salirebbe a circa 6.400 CNY (822€). Il leaker non specifica con esattezza quello che sarebbe poi il prezzo per il modello di fascia più alta, Huawei P70 Art, anche se si vocifera che potrebbe aggirarsi attorno agli 8.000/9.000 CNY (1.028/1.157€).

Se confermate, queste cifre si tradurrebbero in un calo di prezzo rispetto ai modelli precedenti, visto che Huawei P60 da 512 GB costava 5.988 CNY e P60 Pro 6.988 CNY. Si dice anche che i prezzi della serie P70 sarebbero in linea con quelli della serie Mate 60: 5.499 CNY (706€) per Mate 60, 6.499 CNY (835€) per Mate 60 Pro e 8.999 CNY (1.156€) per Mate 60 Pro+. In ballo potrebbe però esserci un ulteriore modello, Huawei P70 Pro+, espandendo ulteriormente la proposta top della compagnia.

