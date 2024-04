Gli stati di WhatsApp diventano storie di Instagram e Facebook: la nuova funzione in beta

Seppur il DMA abbia costretto Meta a separare gli account di Facebook, Instagram e WhatsApp, il team statunitense sta comunque lavorando ad una nuova funzione per la celebre app di messaggistica istantanea che permetterà di trasformare gli stati in storie per gli altri social.

Condivisione su Facebook e Instagram: gli stati di WhatsApp diventano storie

Crediti: WaBetaInfo

Con la nuova beta 24.8.10.72 di WhatsApp per iOS, Meta ha introdotto nell’app di messaggistica più famosa d’Europa una nuova funzionalità che permetterà di collegare il proprio account a Facebook e Instagram per trasformare gli stati in storie da condividere direttamente sugli altri social network.

Nella sezione della privacy degli stati, infatti, sono apparse due nuove opzioni che permettono di collegare il proprio account WhatsApp a Facebook e Instagram, configurando poi in seguito la trasformazione automatica degli stati in storie. In questo modo sarà possibile effettuare una sola volta la storia/stato e vederla pubblicata su tutti i social di Meta.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi un periodo di sviluppo di almeno due settimane (nella migliore delle ipotesi) dalla prima comparsa nella versione beta.

