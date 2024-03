Primi indizi su Xiaomi 14T Pro: cosa aspettarsi dal prossimo flagship

La casa cinese ha lanciato la serie 14 in Cina parecchi mesi or sono, ma la nuova gamma è arrivata alle nostre latitudini da pochissimo. Tuttavia già sono cominciate le indiscrezioni sul futuro della famiglia di flagship della compagnia di Lei Jun: Xiaomi 14T Pro è stato avvistato in alcune certificazioni e possiamo subitro farci un’idea di quello che ci aspetta.

Si parla già del prossimo Xiaomi 14T Pro: che cosa sappiamo finora

Crediti: GSMChina

Sicuramente è prematuro parlare del prossimi modelli della famiglia T: Xiaomi 14 e 14 Ultra sono freschi di lancio in Italia e in Europa, eppure sotto la superficie qualcosa ci sta muovendo. Xiaomi 14T Pro è stato avvistato nel database dell’ente IMEI con le sigle 2407FPN8EG e 2407FPN8ER; inoltre è anche presente il nome commerciale del telefono (che quindi ci permette di conoscere con certezza l’identità del dispositivo). Inoltre il nome di codice dello smartphone sarebbe Rothko (stando a quanto emerso dal codice del software di Xiaomi).

Il nome in codice in questione è lo stesso di Redmi K70 Ultra, il prossimo super flagship della costola del brand. Insomma, il nostro Xiaomi 14T Pro dovrebbe essere un rebrand del modello Ultra di Redmi. Di conseguenza possiamo avere già una panoramica delle specifiche, basandoci sulle indiscrezioni in merito al gemello targato Redmi. In merito all’uscita, K70 Ultra è atteso nel corso dei prossimi mesi (si vocifera ad agosto) mentre i dispositivi della serie Xiaomi 14T dovrebbero fare capolino verso settembre.

Xiaomi 14T Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni ???

certificazione IP68

display AMOLED 8T da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a ??? Hz, 446 PPI, PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 5.000 nit

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a ??? Hz, 446 PPI, PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 5.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.25 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

fino a 24 GB di RAM LPDDR5T

di RAM fino a 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 150W

con ricarica da fotocamera da 50 + 108 + 12 MP (f/???) con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo

(f/???) con OIS, ultra-grandangolare e selfie camera da 16 MP f/???

f/??? Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 14 sotto forma di HyperOS

