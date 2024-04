WhatsApp lavora ad una nuova versione web: nuove immagini dalla beta

Aggiornamento 15/04: a diversi mesi dalla prima apparizione della nuova versione web per WhatsApp, gli sviluppatori tornano ad implementare il rinnovato design all’interno della versione beta. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Negli ultimi mesi Meta sembra aver accelerato molto lo sviluppo delle varie versione di WhatsApp, portando nelle versioni beta una serie di nuove funzionalità e redesign volti a semplificare e migliorare l’esperienza utente su tutti i dispositivi. In questi giorni, per esempio, gli sviluppatori hanno lanciato anche una nuova interfaccia per la versione Web con tanto di inedita modalità scura.

Una nuova modalità scura in arrivo per WhatsApp Web

Crediti: WaBetaInfo

Alcuni beta tester della versione Web di WhatsApp negli ultimi giorni hanno avuto la possibilità di accedere ad un’interfaccia totalmente ri-disegnata per risultare più gradevole alla vista ma soprattutto più semplice ed immediata da utilizzare. Il design infatti risulta più compatto, con le icone che hanno un maggiore contrasto rispetto allo sfondo, per essere messe in risalto nel modo più efficace.

I cambiamenti più grandi sembrano essere arrivati principalmente con un’inedita modalità scura (dark mode), che offre tonalità che danno meno fastidio agli occhi in ambienti non troppo luminosi. Attualmente, purtroppo, non sappiamo quando questa nuova interfaccia verrà resa pubblica, ma con il 2023 che volge al termine questa potrebbe essere una delle tante novità in arrivo il prossimo anno.

Aggiornamento 15/04: il nuovo design della sidebar arriva in Beta

Crediti: WaBetaInfo

Gli utenti iscritti alla beta di WhatsApp Web negli ultimi giorni hanno potuto testare un design rinnovato anche per quanto riguarda la sidebar dell’applicazione. Grazie a questo nuovo elemento di navigazione è possibile accedere a tutte le sezioni e le funzionalità aggiuntive dell’app di messaggistica istantanea, incluse le community, gli aggiornamenti di stato e gli ultimi arrivati canali.

Al momento non sappiamo quando il nuovo design sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi un rollout molto lento quando si tratta dell’interfaccia di WhatsApp Web.

