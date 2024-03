Motorola Edge 50 Pro: benchmark, immagini e specifiche, non sarà un flagship

Aggiornamento 21/03: i benchmark ci danno nuovi dettagli sulle specifiche di Edge 50 Pro, li trovate nell’articolo.

Continuano a fare capolino i dettagli su quello che dovrebbe essere il prossimo top di gamma del brand: Motorola Edge 50 Pro dovrebbe arrivare sul mercato con vari nomi, fra X50 Ultra ed Edge+ 2024. Uno smartphone che avrà dalla sua un design nuovo di zecca e forse specifiche da primo della classe: ecco che cosa possiamo aspettarci dal nuovo flagship, secondo le ultime novità.

Motorola Edge 50 Pro (Moto X50 Ultra): cosa aspettarsi dal prossimo top di gamma

Crediti: Androidheadlines

Come accennato poco sopra, lo smartphone avrà almeno tre nomi in base al mercato di riferimento. Alle nostre latitudini si chiamerà Motorola Edge 50 Pro, in Cina arriverà come Moto X50 Ultra mentre negli USA sarà conosciuto come Motorola Edge+ 2024. Come da tradizione, avremo a che fare con il medesimo terminale: per quanto riguarda il nuovo look, le immagini mostrano un modulo fotografico fuso con la scocca ma che si eleva direttamente da quest’ultima, con uno stile che ricorda la serie OPPO Find X3.

Crediti: Androidheadlines Crediti: Androidheadlines

Molto elegante il design e piacevoli anche le colorazioni, per i materiali sarebbe presente un frame in metallo e una cover in eco-pelle per le versioni Purple e Black. Lato specifiche, la faccenda si fa più complicata: normalmente questo modello era il top di gamma annuale per Motorola, pertanto ci si aspettava la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3. I teaser ufficiali hanno poi puntato il dito alla sua versione più modesta, lo Snapdragon 8s Gen 3, ma la sua comparsa su GeekBench smentisce questa ipotesi.

Il benchmark si basa infatti su Snapdragon 7 Gen 3 con un punteggio di 1.097/3.114 punti in single/multi-core, pertanto Motorola potrebbe avere cambiato strategia. Moto X50 Ultra potrebbe essere lanciato in Cina con SoC di fascia alta, mentre Edge 50 Pro sarebbe destinato al mercato indiano e occidentale con una configurazione meno avanzata, pertanto questa volta potrebbe non essere un rebrand. Che Moto X50 Ultra arrivi da noi sotto forma di Motorola Edge 50 Ultra?

Per il comparto fotografico ci si aspetta un triplo modulo con un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 13 mm ed un teleobiettivo da 70 mm con zoom 6X.

Abbiamo una data ufficiale per la presentazione di Motorola Edge 50 Pro: di seguito trovate la scheda tecnica con tutti i leak trapelati fino a questo momento; inoltre date un’occhiata alla nostra recensione di Motorola Edge 40 Pro per conoscere tutti i dettagli dell’attuale top di gamma.

Dimensioni ???

Certificazione IP???

Lettore d’impronte digitali sotto il display + Face Unlock 2D

Display p-OLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz e fino a 2.000 nits di luminosità

(2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz e fino a 2.000 nits di luminosità SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.500 mAh con ricarica da 125W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W Supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, GPS

Fotocamera da 50+?+10 MP f/1.4 con OIS, autofocus laser, ultra-grandangolare da 13 mm e teleobiettivo da 73 mm con zoom 6X

f/1.4 con OIS, autofocus laser, ultra-grandangolare da 13 mm e teleobiettivo da 73 mm con zoom 6X Selfie camera da ??? MP f/???

f/??? Software Android 14 con MyUI

