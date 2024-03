I nuovi proiettori JMGO N1 arrivano su Geekmall: subito in sconto con coupon e regalo!

JMGO lancia in questi giorni la nuova serie di proiettori N1 che si adattano ad ogni tipo di esigenza e necessità, perfetti per chi vuole iniziare a creare un piccolo cinema casalingo ma anche per chi non vede l’ora di potenziare la propria sala multimediale con gli ultimi ritrovati tecnologici. Grazie alla promozione di lancio su Geekmall, è possibile risparmiare fin subito sull’acquisto dei nuovi proiettori JMGO N1 con coupon, sconti ed un regalo per chi sceglie il modello top di gamma.

JMGO N1, N1 Pro e N1 Ultra: la serie di proiettori adatti ad ogni esigenza

Crediti: Geekmall

JMGO N1 è un proiettore con risoluzione Full HD 1080p che sfrutta la tecnologia laser tricolore per creare un’immagine di qualità elevata durante la riproduzione multimediale. Questo modello è dotato di una luminosità massima di 800 lumen CVIA ed offre la regolazione cardanica flessibile per proiettare l’immagine su qualsiasi parete. Di rilievo anche il comparto sonoro, con un cassa Dynaudio da 55 Hz per creare un’esperienza di visione e ascolto immersiva.

Il modello JMGO N1 Pro, invece, mantiene la stessa risoluzione Full HD 1080p del modello base e la tecnologia laser tricolore, ma guadagna una luminosità massima di ben 1500 lumen CVIA con il supporto per HDR 10. In questo caso, quindi, abbiamo a disposizione una proiezione più luminosa con colori più accesi e fedeli alla realtà. Presente anche la regolazione automatica della luminosità e la regolazione cardanica flessibile, con cassa Dynaudio da 45 Hz.

JMGO N1 Ultra, d’altro canto, è il modello per chi non vuole assolutamente scendere a compromessi: questo proiettore, infatti, è dotato di una risoluzione 4K con supporto per la visione 3D e tecnologia laser tricolore, per offrire il meglio durante la visione multimediale. Anche in questo caso abbiamo il supporto HDR 10, ma con una luminosità di ben 2200 lumen CVIA, mentre la regolazione cardanica flessibile è affidata ad un gimbal integrato. Con l’acquisto di questo proiettore, inoltre, è incluso in regalo anche lo schermo per proiettore Pixthink da 120″ dal valore di 79€.

Tutti i modelli sono alimentati da un chipset MediaTek MT9629 con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione: il sistema operativo è Android TV 11, con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. La connettività, inoltre, prevede due porte HDMI 2.1 per i modelli Pro ed Ultra, mentre una sola porta HDMI 2.1 per il modello base.

Per tutte le altre informazioni sul lancio della nuova serie di processori JMGO N1 e la promozione di lancio che sarà attiva fino al 11 marzo, vi lasciamo alla pagina ufficiale di Geekmall, dove troverete i dettagli e le specifiche complete dei prodotti.

