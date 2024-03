DOOGEE: tutte le novità presenti al MWC 2024

Il MWC 2024 è ormai concluso e dopo aver girato tra i meandri della fiera tech di Barcellona è arrivato il momento di fare il punto della situazione per quanto riguarda le novità mostrate da DOOGEE. Il brand cinese, nato nel 2012, è stato tra i protagonisti dell’evento con il suo primo flip phone, ma anche con i tanti prodotti che comprendono la sua lineup.

DOOGEE al MWC 2024: tutte le novità e le linee di prodotti presenti durante la fiera tech

La fiera tech catalana è stata l’occasione perfetta per presentare al mercato europeo una vasta linea di prodotti, con tantissimi modelli tra cui scegliere. DOOGEE è un marchio specializzato nella produzione di smartphone e tablet, anche in versione rugged, ma che non disdegna anche altre tipologie di prodotti.

Nel portfolio del brand troviamo anche indossabili e mini PC, ad esempio. Andiamo a scoprire tutte le soluzioni DOOGEE presenti al MWC 2024, con una panoramica su ogni serie di dispositivi.

Tablet Serie U

I tablet DOOGEE Serie U rappresentano il punto di ingresso alla serie di terminali della compagnia. Si tratta di tablet essenziali e compatti, leggeri e votati alla portabilità, pensati per studenti e giovani, ma con un occhio anche ai professionisti. Inoltre si tratta di tablet dedicati anche ai più piccoli: la certificazione TÜV anti luci blu permette (la visualizzazione dello schermo non affatica eccessivamente la vista), la cover in silicone per la massima protezione, le app preinstallate dedicate all’apprendimento e al disegno sono tutti dettagli che rendono questi tablet perfetti anche per i bambini.

T30 Pro

DOOGEE T30 Pro è il primo tablet flagship del brand, lanciato a giugno 2023. L’ultimo membro della serie T offre uno schermo da 11″ con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel ed è mosso dal chipset MediaTek Helio G99: si tratta di un dispositivo con connettività 4G perfetto per studenti e professionisti, proposto ad un prezzo accessibile.

Rugged Serie S

Gli smartphone rugged della DOOGEE Serie S rappresentano la fascia medio-alta del brand: telefoni ultra-resistenti, ma in grado di offrire performance di tutto rispetto. Il modello S100 monta il chipset Helio G99 di MediaTek ed è equipaggiato con una fotocamera da 100 MP; la cover posteriore ha una texture in simil pelle, con un effetto finale elegante. Inoltre sono presenti anche altri modelli interessanti: S100 Pro è il primo rugged dotato di una super batteria da 22.000 mAh e una torcia LED da 900 lumen, S110 presenta uno schermo secondario sul retro mentre Smini è il primo rugged di taglia mini dotato del SoC Helio G99 ed un doppio schermo.

Rugged Serie V

La famiglia di dispositivi della DOOGEE Serie V è composta da rugged phone flagship ed è capeggiata dal modello V MAX, lanciato nel 2023. Ancora una volta abbiamo a che fare con uno smartphone ultra-resistente, mosso dal chipset Dimensity 1080 di MediaTek, dotato di una super batteria da 22.000 mAh con ricarica da 33W ed una fotocamera da 108 MP. Oltre a questo modello di punta sono presenti altre soluzioni: V30 è stato il primo rugged con supporto eSIM mentre V30 Pro è stato il primo smartphone rugged con una fotocamera da 200 MP ed una configurazione da 12/512 GB.

Rugged Serie DK

La nostra panoramica dei dispositivi del brand presenti al MWC 2024 si conclude con gli smartphone della DOOGEE Serie DK. Anche in questo caso si tratta di rugged phone ma a differenza degli altri modelli puntano ad uno stile molto più raffinato ma ispirato alla natura, con un’estetica ricercata, materiali di alta qualità ed un design premium. Questa serie di telefoni cerca di catturare la bellezza della natura, anche dal punto di vista fotografico (con la presenza degli algoritmi avanzati Morpho).

