Recensione Asus ROG Zephyrus M16 (2023): il notebook da gaming SENZA compromessi

Processore Intel i9 di tredicesima generazione, GPU RTX 4090, tanta, tantissima RAM ed uno schermo da 16” Mini LED che vi farà brillare gli occhi. Sono questi i punti chiave dell’Asus ROG Zephyrus M16 (2023), un notebook da gaming che sulla carta promette prestazioni senza compromessi.

Insomma, come sempre la gamma Asus ROG Zephyrus si contraddistingue per le sue prestazioni e per il suo design, risultando quasi sempre tra i migliori notebook da gaming sul mercato. E ci mancherebbe altro, soprattutto per il prezzo: Asus ROG Zephyrus M16 (2023) costa 4499,00 euro, ma attualmente ora è in sconto a 3499,00 euro. Una cifra che comunque continua ad essere importante.

Recensione Asus ROG Zephyrus M16 (2023): gaming con i9 di 13ma generazione e RTX 4090

Design e materiali

Realizzato con un mix di metallo e plastica, l’Asus ROG Zephyrus M16 (2023) continua a portare avanti il tipico design della fortunata serie di notebook da gaming. La scocca superiore che protegge il monitor è in metallo ed è verniciata con una piacevole colorazione opaca ed è collegata al notebook grazie alla cerniera ErgoLift, che si può piegare fino a 180° e che alza leggermente lo chassis dalla superficie in modo da migliorare il ricircolo dell’aria per il raffreddamento.

La vera novità nel design dell’Asus ROG Zephyrus M16 (2023) sta sul coperchio che, come abbiamo visto nello Zephyrus G14, integra un display AniMe Matrix: è realizzato con ben 18710 fori ed è un display a matrice attiva davvero eccezionale. L’effetto è unico nel suo genere ed è personalizzabile in tantissime modalità.

Nella media le porte. Asus ROG Zephyrus M16 (2023) integra un’uscita HDMI 2.1, una USB-C Gen2 con Power Delivery, una USB-A 3.2, una USB-A 3.2 Gen 2 e un’ulteriore USB-C DP Thunderbolt 4. C’è poi anche uno slot per le SD e no, non c’è alcun sensore per le impronte digitali: accanto alla webcam è stato integrato un blaster IR con il quale si potrà sbloccare il dispositivo con il volto sfruttando la tecnologia Windows Hello.

Ciò di cui si sente la mancanza però è la porta Ethernet che non è stata integrata né nella confezione esce un qualsivoglia adattatore: ed è una mancanza non da poco per un computer da gaming. Considerando che si tratta di un 16” però, va detto che i suoi 355 x 246 x 20 mm di dimensione e i 2.1 Kg di peso sono piuttosto contenuti, il punto però è che a questi bisognerà aggiungere i 650 grammi di alimentatore che, tra l’altro, è anche bello ingombrante.

Insomma, il nuovo Asus ROG Zephyrus M16 (2023) è davvero un notebook ben costruito, solido, compatto il giusto e curato nei minimi particolari.

Display

Se c’è una cosa che è estremamente bella e colpisce a primo impatto in questo Asus ROG Zephyrus M16 (2023), è il display. Il notebook di Asus monta a bordo un pannello da 16″ pollici ROG Nebula HDR Mini LED QHD (2.560 x 1.600 pixel), copertura colore DCI-P3 al 100% e supporto ad una frequenza di aggiornamento elevata fino a 240Hz, con un tempo di risposta di soli 3ms. E a rendere le cose ancora migliori, ci sono le tecnologie NVIDIA G-Sync e Adaptive-Sync. Insomma, zero compromessi.

Inoltre si tratta di un display certificato HDR1000 che garantisce 1100 bit di picco con HDR adattivo, certificato Pantone validated, con un rapporto di contrasto di 100.000:1 e compatibile con Dolby Vision.

Non è quindi solo ottimo per i videogiochi, ma è perfetto anche per la riproduzione di contenuti multimediali e, soprattuto, per l’editing fotografico e video. È un monitor fantastico che, quando lo si guarda, da quasi la sensazione di osservare un foglio di carta stampata, e che ha valori superiori persino a quelli di Apple nei suoi nuovi MacBook Pro.

La calibrazione del colore e i relativi profili si possono personalizzare tramite l’app ARMOURY, il software di Asus, imm cui sono disponibili moltissimi preset pensati anche per specificatamente per le diverse tipologie di videogiochi.

Altoparlanti e qualità audio

Nonostante non sia una delle caratteristiche più importanti per i gamer, che in genere utilizzano le cuffie per le loro sessioni di gaming, Asus ROG Zephyrus M16 (2023) integra un ottimo sistema audio, composto da 2 tweeter da 2w e 2 woofer da 2w con tecnologia Smart Amp.

All’atto pratico l’audio proveniente dal notebook è di altissima qualità, forse tra i migliori mai sentiti a bordo di un computer portatile, davvero complimenti ad Asus, soprattutto per essere riuscita ad ottimizzare bene le frequenze più basse.

Hardware e prestazioni

Che questo notebook integri una delle configurazioni più prestanti del mercato è ormai una cosa più che nota, ma d’altronde la presenza del marchio ROG sulla scocca fa automaticamente scattare in mente l’idea di prestazioni e potenze, tanta potenza. Non a caso l’unità che ho ricevuto in prova è, probabilmente, la più potente in circolazione di questo Zephyrus M16 (codice prodotto GU604VY) e, con molta probabilità, non è destinata al mercato per via di qualche piccola differenza.

Il notebook è dotato, infatti, di un processore Intel Core i9-13900H di tredicesima generazione, 32GB di memoria RAM DDR5-4800MHz, 2TB di SSD di tipo NvME PCIe 4.0 ed una GPU Nvidia RTX 4090 con 16GB di vRAM da 150 watt.

Insomma, l’hardware di cui è dotato questo Asus ROG Zephyrus M16 (2023) è davvero da primo della classe, e sicuramente tra i migliori in circolazione, se non fosse per il fatto che Asus ha deciso di limitare il wattaggio della RTX 4090, ma a questo ci arriviamo.

E questa differenza la si nota soprattutto guardando i risultati dei benchmark, test in cui questo Asus ROG Zephyrus M16 (2023) ha ottenuto un punteggio leggermente inferiore rispetto ai suoi diretti competitor dotati a loro volta della RTX 4090. Insomma, è questa la conseguenza della scelta di Asus di limitare a 145w la GPU che, anzi, sarebbe limitata a 125w con un boots opzionale di 25w. C’è insomma una grande differenza rispetto ai 175w raggiungi ad esempio da un Razer Blade 16, ma tutto sommato si tratta di un calo di performance che si nota solo nei nostri soliti test perché è inutile girarci intorno: Asus ROG Zephyrus M16 (2023) è un notebook velocissimo.

Nel gaming è senza dubbio una scheggia ed è in grado di raggiungere framerate molto alti anche con i titoli più complessi, come Horizon Zero Dawn ma anche Cyber Punk o Dying Light 2, che vengono eseguiti senza il minimo compromesso. E questo anche grazie ad una buona gestione delle temperature, che si mantengono sempre sotto i 70 gradi in gaming e che, nei test più pesanti, hanno raggiunto circa i 97°: ma, tranquilli, un utente normale non ci arriverà mai a queste temperature.

E questa buona gestione delle temperature è anche merito di un particolare sistema di raffreddamento composto da ben tre ventole Arc Flow con 84 lame ricurve che, assieme a 7 heatpipe riesce a far molto meglio rispetto ad alcuni diretti competitor di questo Asus ROG Zephyrus M16 (2023).

Però va sottolineato un piccolo particolare: le temperature vengono riversate molto sulla scocca e, soprattutto in gaming, potrebbe capitare che nella zona dove si poggiano i polsi e sull’isola WASD si inizi ad avere qualche leggero fastidio dovuto al calore.

Tastiera e touchpad

Buona la tastiera, anche se non il componente più “miracoloso” di questo Asus. I tasti hanno una corsa di 1.7 millimetri e una rumorosità sotto i 30 dB che è piuttosto piacevole anche all’udito. Sono tasti un po’ particolari, in cui non è stato integrato il tastierino numerico ed che integrano qui un tasto “invio” stretto e lungo. In alto a destra c’è anche una fila di tasti aggiuntivi, che servono alla gestione del volume, a silenziare il microfono e ad avviare velocemente ARMOURY.

Niente male il trackpad che è piuttosto ampio ed anche lui possiede le stesse finiture opache che consentono alle dita di scivolare bene durante l’uso; personalmente mi dispiace avere questa finitura sul trackpad perchè tende a catturare tante impronte durante l’utilizzo e, nel tempo, sicuramente andrà via la finitura opaca e spunterà il lucido (cosi come sulla tastiera, d’altronde). Il feedback alla pressione è silenzioso e preciso.

Autonomia della batteria

Asus ROG Zephyrus M16 (2023) integra una batteria da 90 Wh, che si ricarica con un alimentatore da 280w che integra una sorta di “ricarica veloce” con la quale si ricarica del 50% in circa 30 minuti.

Per testare a fondo l’autonomia abbiamo eseguito il solito test di PC Mark 10, ottenendo questi risultati:

Massime prestazioni e massima luminosità: 1 ora circa;

Office: poco più di 5 ore;

Idle: poco più di 8 ore.

Insomma, si tratta di performance piuttosto nella media per un computer da gaming, soprattutto considerando quanto siano energivori l’i9 di tredicesima generazione e la RTX 4090.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo dell’Asus ROG Zephyrus M16 (2023) è di 4499,00 euro, ma attualmente ora è in sconto a 3499,00 euro sul sito ufficiale del brand. Un prezzo incredibilmente alto che, però, deve essere valutato considerando la concorrenza: tutti i modelli con RTX 4090 tendono a stare su queste cifre ed alcuni addirittura le superano di gran lunga.

Si tratta comunque di cifre che non sono adatte a tutte le tasche, e questo Asus ROG Zephyrus M16 (2023) si rivolge chiaramente a chi non ha problemi di budget e vuole il massimo delle prestazioni anche in mobilità. Insomma, l’esperienza d’uso di questo notebook da gaming è eccellente, ed il suo display lo rende perfetto non solo per i videogiocatori, ma anche per chi ha bisogno di tanta potenza per editare foto e video in mobilità.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le