iQOO Z9 Turbo con uno Snapdragon d’eccezione: è la parata dei flagship killer

Quando si parla di flagship killer c’è solo un brand capace di lanciare sul mercato una sfilza di dispositivi interessanti, ossia iQOO (è davvero un peccato non vedere questo smartphone alle nostre latitudini). Ora, secondo le ultime indiscrezioni dalla Cina, sarebbe in dirittura d’arrivo l’ennesimo modello dotato di specifiche al top (anche se in parte incerte), ossia iQOO Z9 Turbo.

iQOO Z9 Turbo “svelato” da un insider cinese: un nuovo flagship killer in vista

Z9 5G – Crediti: iQOO

Di recente la divisione indiana del brand ha lanciato sul mercato Global iQOO Z9, mid-range 5G mosso dal Dimensity 7200 e dotato di buone caratteristiche, ad un prezzo abbordabile. Lo smartphone dovrebbe debuttare anche in Cina ad aprile, ma in questo caso con specifiche differenti (lo Snapdragon 7 Gen 3) e in compagnia di iQOO Z9x. Stando alle parole di Digital Chat Station, noto insider asiatico attivo sul social Weibo, potrebbe esserci anche un’ulteriore aggiunta. Si tratterebbe di iQOO Z9 Turbo, versione alternativa mossa dall’inedito Snapdragon 8s Gen 3.

Crediti: Weibo

Il 18 marzo si terrà un evento Qualcomm durante il quale dovrebbe essere presentato proprio questo nuovo chipset. Sulla carta dovremmo avere a che fare con una soluzione stellare, derivata dall’attuale SoC di punta (lo Snapdragon 8 Gen 3). La versione 8s avrebbe dalla sua il medesimo processo a 4 nm ed un core principale Cortex-x4 fino ad una frequenza di clock massima di 3,01 GHz.

Insomma, iQOO Z9 Turbo si preannuncia come l’ennesimo flagship killer del brand dopo i recente iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro (mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2 e dal Dimensity 9300). A proposito della famiglia Neo, nei giorni scorsi lo stesso insider ha anticipato il possibile debutto di iQOO Neo 9 Racing, dispositivo mosso proprio dall’imminente Snapdragon 8s Gen 3. Saranno lanciati due smartphone con specifiche simili (magari con differenze per ricarica e fotocamere) oppure verrà presentato solo uno di questi telefoni?

