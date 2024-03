Huawei Nova 12 SE, 12s e 12i ufficiali: nuovi modelli per il mercato Global

Anche se stiamo attendendo di scoprire la prossima serie P70, il mercato Global dà ufficialmente il benvenuto a Huawei Nova 12 SE, Nova 12s e Nova 12i. Dopo la presentazione per il mercato cinese, Huawei ha deciso di importare la famiglia Nova 12 anche per quello Global, ma proponendolo con altri modelli differenti da quelli conosciuti in precedenza seppur quasi tutti già esistenti sotto altro nome.

Huawei presenta ufficialmente Nova 12 SE, Nova 12s e Nova 12i: tutte le novità

Partiamo dal più modesto del trio, Huawei Nova 12i, disponibile nelle due colorazioni Green e Black. È molto simile al precedente Enjoy 60X, con cui condivide parte della scheda tecnica: schermo LCD da 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 270 Hz, SoC Snapdragon 680 4G con memorie da 8/256 GB, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 40W, EMUI 14 senza servizi Google, fotocamera da 108+2 MP e selfie camera da 8 MP.

C’è poi Huawei Nova 12 SE nelle tinte Green, White e Black, che altri non è che un rebrand del predecessore Nova 11 SE. Questo significa schermo OLED da 6,67″ Full HD+ a 90 Hz campionato a 270 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G, memorie da 8/256 GB, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 66W, fotocamera da 108+8+2 MP con ultra-grandangolare, macro e selfie camera da 32 MP.

Chiudiamo con Huawei Nova 12s, anch’esso rebrand di Nova 12 Lite, con specifiche quali display OLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G, memorie da 8/256 GB, fotocamera da 50+8 MP con ultra-grandangolare/macro, selfie camera da 60 MP, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 66W.

Mancano le informazioni sulla commercializzazione della serie Global Huawei Nova 12, compresi prezzi e date, e non sappiamo se arriveranno anche in Italia.

