Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition in sconto su Amazon a meno di 70€!

Aggiornamento 13/02: le TWS in versione Star Wars tornano disponibili in sconto al miglior prezzo di sempre. Un’occasione imperdibile, ma solo per un numero limitatissimo di unità! Trovi tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Se siete amanti dei prodotti Xiaomi e di Guerre Stellari allora non potrà che farvi piacere scoprire che adesso le Xiaomi Buds 3 Star Wars Stormtroopers sono in offerta al miglior prezzo di sempre su Amazon, ovviamente con i vantaggi della spedizione Prime. Solitamente siamo abituati al fatto che Xiaomi produce sì tante edizioni limitate ma spesso solo per il mercato cinese: quindi, ben venga un gadget per gli appassionati di Star Wars!

L’edizione limitata Star Wars Stormtroopers delle Xiaomi Buds 3 arriva ufficialmente in Italia

Le Xiaomi Buds 3 Star Wars Stormtroopers Edition sono un’edizione limitata delle cuffie che la compagnia lanciate sul mercato italiano nel 2022 (protagoniste anche della nostra recensione). Tutto richiama Guerre Stellari, partendo dalla confezione e passando per le cuffie stesse, sulla cui custodia spicca l’iconico volto dei soldati d’assalto che compongono l’esercito dell’Impero Galattico, e non mancano effetti sonori tematici quando si fa il pairing o si usano le loro funzionalità. Per il resto, le Xiaomi Buds 3 mantengono le specifiche originali, quindi con cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB con 3 modalità (compresa quella di Trasparenza), certificazione IP55, comandi touch, qualità audio HiFi con driver dinamico a doppio magnete, autonomia pari a 7 ore (e fino a 32 con la custodia) e ricarica wireless.

Gli auricolari true wireless Xiaomi Buds 3 Star Wars Stormtroopers Edition sono in offerta lampo a soli 68€ su Amazon: un’occasione imperdibile, ma limitata solo a pochi pezzi (quindi affrettati)! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

