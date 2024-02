Codice di Vision Pro dimenticato? Apple corre ai ripari con un nuovo aggiornamento

Aggiornamento 07/02: grazie ad un nuovo aggiornamento di visionOS, Apple sembra essere in procinto di risolvere il fastidioso problema del codice di sblocco dimenticato per Vision Pro. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Capita a tutti di dimenticare un codice o una password, ma nel caso in cui decidiate di acquistare un Apple Vision Pro farete bene a segnarle tutte se non volete dover far visita allo Store più vicino per l’assistenza. Il nuovo visore per la realtà aumentata, infatti, sembra non prevedere alcuno sblocco manuale per l’utente e solo gli addetti ai lavori potranno ripristinare il dispositivo in questo caso.

Apple Vision Pro finisce in assistenza se dimenticate il codice di sblocco

Crediti: Apple

Quando viene configurato per la prima volta, Vision Pro richiede l’inserimento di una password numerica (chiamata anche codice o passcode) da 6 cifre per abilitare poi in seguito il nuovo Optic ID. Ad ogni riavvio del dispositivo è necessario inserire questo codice prima di poter utilizzare gli altri sistemi di autenticazione e nel caso in cui venga dimenticato la soluzione è solo quella di rivolgersi all’assistenza.

Senza il giusto codice, infatti, l’unico modo per sbloccare Vision Pro è quello di recarsi in un Apple Store per ricevere assistenza immediata, oppure spedirlo via posta direttamente ad Apple nel caso in cui non fosse disponibile uno store nelle vicinanze. Gli addetti ai lavori procederanno al ripristino completo del dispositivo, eliminando anche i file conservati al suo interno.

Esiste una terza opzione, ma è riservata soltanto agli sviluppatori ed è abbastanza costosa: con un developer strap con ingresso USB-C, del valore di ben 300$, gli utenti possono provare a ripristinare da soli il proprio dispositivo, ma bisogna essere registrati come sviluppatori negli Stati Uniti per eseguire la procedura.

Aggiornamento 07/02: visionOS 1.1 risolverà il problema del codice dimenticato

Crediti: MacRumors

Apple in queste ore ha pubblicato la prima beta di visionOS 1.1 che, tra le altre novità, permette di effettuare un reset del dispositivo nel caso in cui venga dimenticata la password oppure il codice di sblocco. Nelle prossime settimane, quando l’aggiornamento sarà disponibile pubblicamente, tutti gli utenti che hanno acquistato Vision Pro non dovranno più necessariamente chiedere assistenza ad Apple nel caso in cui non si ricordi il codice per l’accesso al sistema. Il reset, tuttavia, continuerà ad eliminare tutti i dati presenti sul visore.

