Xperia F: il primo pieghevole di Sony avrebbe un destino incerto

Tra i tanti brand che hanno deciso di cimentarsi nel settore dei foldable manca ancora all’appello Sony. Non sono mancate indiscrezioni nei mesi precedenti, eppure il primo smartphone pieghevole del brand rischia di non vedere mai la luce. Il dispositivo, chiamato provvisoriamente Sony Xperia F ha un destino incerto e le ultime indiscrezioni ce ne svelano il possibile motivo.

Sony Xperia F dovrebbe essere il primo smartphone pieghevole del brand, ma il suo destino non è ancora stato deciso

Il mercato dei foldable sembra più fiorente che mai: Samsung ha ormai consolidato la sua posizione, tanto da essere pronta (secondo i leak) a lanciare un modello più economico. Xiaomi potrebbe presentare il suo primo pieghevole destinato al mercato Global, vivo e OPPO continuano a proporre dispositivi di questo tipo, mentre OnePlus si è cimentata per la prima volta in questo campo lo scorso ottobre. Ci sono ovviamente altri brand con i rispettivi telefoni, mentre tra brevetti e certificazioni scopriamo come i lavori dietro le quindi procedono spediti e con tanta immaginazione. Tuttavia sembra esserci un marchio per nulla interessato al settore dei pieghevoli, anche se il condizionale è d’obbligo, trattandosi di indiscrezioni.

Stando alle ultime voci di corridoio, Sony sarebbe al lavoro su Xperia F, il suo smartphone pieghevole. Nonostante i lavori in corso l’azienda non sarebbe del tutto convinta del dispositivo ma il motivo sarebbe ricercato nelle tendenze dei consumatori. Secondo un presunto report interno, ci sarebbero alcune stime preoccupanti: oltre il 70% dei possessori di un telefono pieghevole dovrebbe tornare ad un modello tradizionale dopo quest’esperienza. Quindi dopo un boom iniziale delle vendite, secondo alcuni degli esperti di Sony il mercato dovrebbe contrarsi enormemente.

Ovviamente si tratta di una previsione condivisa solo in parte dai piani alti di Sony, almeno secondo quanto riportato. Di conseguenza il destino di Sony Xperia F è ancora incerto ma ci sono buone probabilità che il pieghevole possa effettivamente vedere la luce. Una previsione così drastica del futuro dei pieghevoli è forse troppo pessimista; inoltre non viene tenuto conto di un aspetto importante (potremmo dire fondamentale): quando ci saranno foldable mid-range e più economici è molto probabile che anche gli scettici daranno una possibilità a questa novità tech.

In merito alle caratteristiche del presunto Sony Xperia F al momento ci sono ancora pochissimi dettagli: il dispositivo in questione dovrebbe essere un flip phone con un ampio pannello da 7″ con risoluzione 4K ed un corpo particolarmente compatto.

