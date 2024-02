L’asciugacapelli agli ioni JIGOO H300 con sconto -30%: il tuo regalo tech per San Valentino!

Stai cercando il regalo perfetto per San Valentino ma non sai che pesci prendere? Ci sono alcune soluzioni che non passano mai di moda e quando si parla di bellezza e cura della persona, le alternative non mancano di certo. JIGOO H300 è l’asciugacapelli agli ioni dalle dimensioni compatte e dotato di una potenza al top, ma sempre delicato: con la promo dedicata alla Festa degli Innamorati risparmi e la bella figura è assicurata!

JIGOO H300: l’asciugacapelli agli ioni scende di prezzo in vista della Festa degli Innamorati

Crediti: JIGOO

L’asciugacapelli JIGOO H300 è una soluzione agli ioni negativi dotato di un potente motore da 1.600W e da 110.000 RPM, per un flusso d’aria da 22 m/s. In questo modo i capelli sono asciutti in una manciata di minuti, ma andando ad agire con la massima delicatezza. Grazie al chip per il controllo intelligente della temperatura, questa viene erogata sempre in modo costante, senza sbalzi ed eccessi: il risultato sono dei capelli morbidi e setosi, grazie anche all’azione degli ioni negativi. Il dispositivo permette di regolare sia la velocità che la temperatura (tramite quattro modalità), con un livello di rumore di soli 59 dB.

Crediti: JIGOO

La promo di San Valentino dedicata a JIGOO H300 è disponibile su Geekbuying: l'asciugacapelli agli ioni scende a soli 69,9€ (con uno sconto del 30%) con l'immaginabile spedizione dall'Europa (gratis), perfetta per ricevere il vostro acquisto con la massima celerità.

